“رمضان كريم” إمساكية شهر رمضان ١٤٤٣-٢٠٢٢ في السعودية تفاصيل مواعيد الصلاة وساعات الصيام

يهتم عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء الأمة الإسلامية بالتعرف على امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢ هذا العام، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان هذا العام 1443، وقد تم تحديد موعد بداية شهر رمضان بالدول العربية وجميع انحاء العالم الإسلامي بناء على الدراسات الفلكية، والذي يتم تأكيد موعده بعدها يتم استطلاع خلال شهر رمضان، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢ للتعرف على مواعيد الصلاة على مدار شهر رمضان وكذلك التعرف على عدد ساعات الإفطار.

موعد شهر رضمان ٢٠٢٢/١٤٤٣

وفقا للبحوث والدراسات الفلكية التي كانت قد أجريت خلال الأيام الأخيرة في الدول العربية، فنجد أن بداية شعر رمضان هذا العام ٢٠٢٢ يكون في يوم السبت الموافق 2 من شهر ابريل ٢٠٢٢، حيث جاءت البحوث الفلكية أوضح بأن هلال شهر مضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان وهو يوم الرؤية، ومن المقرر ان يتم استطلاع خلال شهور رمضان لتأكيد الموعد رسميا.

امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢

وتحدد امساكية شهر رمضان كافة المواعيد المتعلقة بالصلاة والمواعيد الخاصة بالإفطار والامساك وكافة مواعيد اليوم في شهر رمضان منذ بدايته وحتى نهايته، حيث تمثل الامساكية أهمية كبيرة في الاطلاع عليها قبل حلول شهر رمضان لتنظيم المواعيد بناء على موعد بداية شهر رمضان، والتي يتم تأكيده من قبل دار الإفتاء المصرية في اخر أيام شهر شعبان الجاري.

مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام في رمضان 2022

وبناء على الامساكية التي جاءت تحدد كافة مواعيد شهر ضمان منذ بدايته، فنجد أن عدد ساعات الصوم في اول ايام صيام شهر رمضان يوم الثاني من شهر ابريل جاءت على نحو 14 ساعة و19 دقيقة، والتي تزداد مع تقدم ايام شهر رمضان هذا العام، فنجد أن مواعيد الصلاة بناء على امساكية شهر رمضان جاءت على النحو التالي.