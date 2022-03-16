ميعاد ظهور نتائج الطلاب من خلال نظام نور 1443 وكيفية الاستعلام عنها برقم الهوية

يترقب العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن نتائج نظام نور 1443 وذلك بعد انتهى عدد كبير من الطلاب من أداء امتحانات الترم الثاني ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم غد الخميس الموافق 10 مارس، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح حيث ستكون متاحة على عدة روابط تابعة لوزارة التعليم السعودية لتسهيل عملية الحصول عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن موعد ظهور نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية وخطوات الاستعلام عنها وذلك في إطار تغطيتنا لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المواطنين، تابع معنا.

ميعاد ظهور نتائج الطلاب من خلال نظام نور 1443

لم يصدر حتى الآن أية أخبار من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج نور 1443 حيث ما زال هناك بعض الطلاب الذين يخضعون للاختبارات النهائية، وقد ذكرت الوزارة من خلال منشور رسمي أن النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال الرابط الرسمي لمنصة نور 1443 وذلك بعد أن يتم تصحيح كافة الاختبارات وقد حثت أولياء الأمور على ضرورة الحفاظ على رباطة جأشهم خاصة وأن النتائج الأولية لعمليات التصحيح جيدة للغاية وغير مقلقة.

طريقة الاستعلام عن نتائج نور 1443

هذا ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج فور ظهورها وذلك باستخدام رقم الهوية ومن خلال الخطوات التالية

في البدء يجب القيام بفتح الصفحة الرئيسية لمنصة نور عبر الدخول هنا.

فتح الصفحة الخاصة بنتائج الطلاب.

القيام بتحديد المرحلة التعليمية التي ينتسب إليها الطالب.

إدخال رقم الهوية ورقم التحقق للطالب في أماكنهم المحددة.

وفي النهاية قم بالضغط على زر البحث وستظهر أمامك النتائج مباشرةً.

ومن الجدير بالذكر أن موقع نور يعد إحدى أشهر المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال الآونة الأخيرة ويتوفر عليه العديد من الخدمات التعليمية التي تغطي كافة احتياجات الطلاب وأولياء الأمور ومنها إمكانية تسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن نتائج وتقييمات الطلاب خلال العام الدراسي.