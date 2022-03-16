كيف استعلم عن بلاغ هروب برقم الاقامه 1443 عبر أبشر absher.sa

إن الجهات المسؤولة التابعة للمملكة السعودية، قد حددت كثير من الخدمات التي لابد أن يلتزم بها جميع المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات هي الإبلاغ عن حالات الهروب تلك التي أطلقت من وزارة الداخلية بالمملكة السعودية، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنشرح لكم كيف استعلم عن بلاغ هروب برقم الاقامه 1443.

كيف استعلم عن بلاغ هروب برقم الاقامه

بإمكان أي مقيم داخل المملكة السعودية أن يستعلم عن البلاغ الخاص بالجروب الذي قدم عليه عبر استخدام رقم الإقامة، ومن خلال بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك وهي كالآتي:

تسجيل الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية.

تضغط فوق خانة الاستعلام.

تختار بعد ذلك الاستعلام عن العامل أو حتى الموظف الوفد.

تضغط على خانة بدء الخدمة.

ويمكنك الاستعلام باستخدام رقم الإقامة.

تكتب جميع البيانات الأساسية من رقم الجواز، الاسم بالكامل، رقم الإقامة، تحديد الجنسية، رقم البطاقة، ثم تدخل رمز التحقق وتضغط فوق خانة بحث.

الاستعلام عن بلاغ الهروب عبر أبشر

بإمكان أي شخص مقيم بالمملكة السعودية أن يستعلم عن البلاغ الذي يخص الهروب المسجل باسمه من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تسجل الدخول لمنصة أبشر.

تنقر على الخدمة الخاصة بجواز السفر.

تضغط بعد ذلك على خانة التسجيل الفردي.

تكتب جميع البيانات الأساسية المطلوبة، من رقم الهاتف الاسم بالكامل، كلمة السر، الرقم القومي. وتضغط فوق استفسار عن المدة الخاصة بصلاحية الإقامة.

تكتب رقم الإقامة.

تدخل كود التحقق المرسل إليك.

تضغط فوق زر عرض.

ستظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات التي تخصك.

ما هو بلاغ الهـروب؟

لقد وضعت الجهات المسؤولة بالمملكة السعودية نظام يخص الوافد بالدولة، سواء كان تواجده بالسعودية للعمل في أي مجال أو حتى للسياحة، ومن يفكر بمخالفة القرارات فعليه أن يسلم نفسه لوزارة الداخلية بالسعودية، وإلا يتعرض للمسائلة القانونية، وهذا يكون من خلال حملات التوعية المطلقة بالفترة الأخيرة، ومن ضمن هذه الحملات حملة وطن بلا مخالف، تلك التي قد تم دعت جميع المسؤولين وأصحاب الأعمال بأن يسلموا جميع المخالفين بالعمل المقيمين داخل المملكة، بعد أن تنتهي مدة إقامتهم للجهات المسؤولة وشددت على ضرورة تنفيذ هذه القرارات.