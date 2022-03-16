الوظائف المتاحة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشروط التقدم

الوظائف المتاحة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نقدم لكم الوظائف المتاحة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية داخل المملكة لعام 1443، والتي يبحث عنها الكثير من الخريجين الجدد، وذلك باعتبار العمل بها فرصة كبيرة لا تعوض، ومن وقت أن أعلنت الوزارة عن وظائف خالية أصبح الجميع يبحث عن شروط الالتحاق بتلك الوظائف، وخطوات التقديم على الوظائف الخالية.

الوظائف المتاحة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية:

صرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن خلو 45 وظيفة إدارية داخل جميع أقسامها، والتي توفرها الوزارة للخريجين، كما أن لكل وظيفة رتبة والتي تتحد عليها نوع الوظيفة، أيضا بينت الوزارة بتوفيرها لعدد 1400 فرصة تدريبية حرصا منها على تأهيل الكوادر الوطنية، والتي يتبع فيها المتدرب عدد من المراحل فيجب أولاً على المتدرب تسجيل الدخول من خلال البوابة الرئيسية، بعد ذلك يقوم بالترشيح وتوقيع العقود، يتم تدريب المتقدم نظريا وعملياً، ثم يخضع المتدرب للاختبارات والتقييم على نتيجته، والتي تأهله للوظائف، هذه الوظائف هي:

توفر الوزارة وظيفة رجل أعمال.

تتيح للخريجين وظيفة مساعد إداري.

كما توفر وظيفة مراقب للسلامة والأمن.

أيضا يوجد وظيفة ضابط اتصالات.

ويمكن للخريج العمل كمدير إنشاءات.

وهناك وظيفة محصل الضرائب.

وفني صيانة الآلات.

ويمكنك التقديم على عالم إحصائي.

ومتوفر أيضاً فني تبريد وتكييف.

وظيفة سكرتير خاص.

وتستطيع العمل كمشغل آلة مكتب.

ومتوفر عالم اقتصادي.

وباحث قانوني.

ووظيفة مساعد أمين مكتبة.

كما يوجد وظائف سكرتارية.

ووظائف كتاب.

مسئول علاقات عامة.

ومحاسب مساعد.

وهناك وظيفة مدقق الطلبات.

ومدقق المشتريات.

وأيضا مساعد إداري.

مهندس صناعي.

كذلك تستطيع التعيين كفني صيانة آلات.

أو كميكانيكي معدات.

وتريد الوزارة مترجم إنجليزي.

ومحاسبين.

في النهاية يمكنك العمل كمهندس كهربائي.

شروط التقدم للتعيين على الوظائف المتاحة:

لكي يتم قبولك وتعيينك بإحدى الوظائف المتاحة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، يجب أن تنطبق كافة الشروط التي وضعتها الوزارة عليك ليتم قبولك وتلك الشروط هي: