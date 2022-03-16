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عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي تواصل للمساعدات المادية والعينية ومنح الأراضي المجانية؛ قامت المملكة السعودية بإنشاء الديوان الملكي لتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين والمقيمين فيها مثل تقديم مساعدات مالية أو تسديد ديون أو تقديم علاج مجاني ومنح أراضي مجانية وكذلك لحل المشاكل حيث تسعى المملكة لخدمة المواطنين ومساعدة المحتاجين لتحقيق العدالة والمساواة بين أفرادها ومن خلال التالي نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقع ثقفني طريقة طريقة التسجيل للحصول على قطعة أرض أو مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي.

طريقة التسجيل في الديوان الملكي السعودي تواصل

يتم التسجيل في الديوان الملكي السعودي عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السُعودي. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف الجوال ورقم الهوية وغيرها. كتابة مرور ثم تأكيدها مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك تحتوي على رمز التأكيد. قم بإدخال رمز التأكيد في موضعه لتأكيد التسجيل.

خطوات تقديم نموذج طلب مساعدة إلى الديوان الملكي

عند تقديم نموذج طلب مساعدة إلى الديوان الملكي لابد من اتباع الآتي :

البدء بالتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم إرسال التحية إلى ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

تحديد المساعدة المرادة مساعدة علاجية أو مالية أو تسديد دين أو الحصول على قطعة أرض.

يقوم المتقدم بذكر كافة الأسباب التي أدت إلى ذلك.

رفع المستندات التي توضح صحة طلب المتقدم.

شكر خادم الحرمين وملك المملكة السعودية في النهاية والتمني بقبول الطلب.

تدوين الاسم ورقم الجوال والعنوان.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التَواصل مع الديوان الملكي السعودي عبر العديد من الطرق مثل :

الاتصال عبر الرقم 8004000000 أو 920022220 وتقديم صيغة المعروض عبر الهاتف وأخذ رقم الطلب.

أو إرسال الطلب عبر البريد الممتاز على العنوان المملكة العربية السعودية الرياض 12911 , الهدى 7636.

أو يمكن إرسال الطلب إلكترونياً عن طريق بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الديوان الملكي السعودي تَواصل للمساعدات المادية والعينية ومنح الأراضي المجانية حيث وضحنا لكم طريقة التسجيل في الديوان الملكي السعودي وكذلك طريقة كتابة نموذج طلب مساعدة للديوان الملكي كما قدمنا لكم طرق التَواصل مع الديوان الملكي السعودي.