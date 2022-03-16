نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث أسعار ورق الجدران مع التركيب في السعودية 2022 في المقال التالي
نستعرض معكم أحدث أسعار ورق الجدران في السعودية وهو أحد أنواع الديكورات في المنازل والمكاتب وجميع المباني كبديل عن الطلاء بتكلفة أقل، وتحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من محلات بيع ورق الجدران ولذلك تختلف الاسعار من مكان إلى مكان آخر.
أسعار ورق الجدران مع التركيب في المملكة العربية السعودية 2022
يستخدم ورق الجدران في إعطاء المنزل مظهر رائع من الداخل حيث يأتي بأشكال مختلفة يمكن اختيار أي منها بحسب أذواقكم حيث تكون الأسعار كما يلي:
- سعر ورق الجدران ذو مقاس خمسة متر في 60 سم هو 89 ريال سعودي، ويتميز بسهولة التركيب واللصق على الحائط.
- ورق جدران الرخام للمطابخ يباع بسعر 57 ريال سعودي ويكون حجمه عبارة عن 60 في 200 سم.
- بينما ورق جدران الرخام نوع ارثوم بمقاس 3 في 300 سم يكون بسعر 59 ريال سعودي.
أسعار ورق الجدران على موقع أمازون السعودية
يوفر موقع أمازون الالكتروني مجموعة متنوعة من ورق الجدران من مواد وأنواع مختلفة وذات مظهر رائع عند استخدامها على الجدران بدلاً من الطلاء أو وضع السيراميك، وتتمثل أسعارهم عل الموقع فيما يلي:
- يتوفر ورق جدران مي هوم لتزيين الحائط بسعر 14 ريال سعودي
- سعر ورق حائط مموه يمكن لصقه وفكه دون ترك شوائب من موسى أوك غرافيكس 178 ريال سعودي.
- ورق جدران بنمط حبيبات الخشب، ورق سميك خشن بني داكن بسعر 156 ريال سعودي.
- ورق لاصق بنمط الرخام بلون أبيض لؤلؤي ساطع من هوميا بسعر 76 ريال سعودي
- سعر ورق حائط فسيفساء الحدود تقشير ولصق PVC ذاتي اللصق مقاوم للماء هو 55 ريال سعودي.
- ورق حائط بيل آند ستيك ذاتي اللصق من الفينيل قابل للإزالة لجدران غرفة النوم بسعر 57 ريال سعودي.
- سعر ورق جداري ثلاثي الأبعاد بشكل زهرة ذهبية لتزيين المنزل 22 ريال سعودي.
- ورق جدران لاصق ذاتي اللصق ورق جدران من بيروول ليوبارد يأتي بسعر 95 ريال سعودي.
- سعر ورق جدران قابل للإزالة والتركيب الذاتي مقاوم للرطوبة ومضاد للمياه رخامي 135 ريال سعودي.
- ورق جدران متعددة الألوان من iOS 4 بسعر 11 ريال سعودي
- سعر ورق حائط خلفية خزان السمك 52 ريال سعودي
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