احدث أسعار ورق الجدران مع التركيب في السعودية 2022

نستعرض معكم أحدث أسعار ورق الجدران في السعودية وهو أحد أنواع الديكورات في المنازل والمكاتب وجميع المباني كبديل عن الطلاء بتكلفة أقل، وتحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من محلات بيع ورق الجدران ولذلك تختلف الاسعار من مكان إلى مكان آخر.

أسعار ورق الجدران مع التركيب في المملكة العربية السعودية 2022

يستخدم ورق الجدران في إعطاء المنزل مظهر رائع من الداخل حيث يأتي بأشكال مختلفة يمكن اختيار أي منها بحسب أذواقكم حيث تكون الأسعار كما يلي:

سعر ورق الجدران ذو مقاس خمسة متر في 60 سم هو 89 ريال سعودي، ويتميز بسهولة التركيب واللصق على الحائط.

ورق جدران الرخام للمطابخ يباع بسعر 57 ريال سعودي ويكون حجمه عبارة عن 60 في 200 سم.

بينما ورق جدران الرخام نوع ارثوم بمقاس 3 في 300 سم يكون بسعر 59 ريال سعودي.

أسعار ورق الجدران على موقع أمازون السعودية

يوفر موقع أمازون الالكتروني مجموعة متنوعة من ورق الجدران من مواد وأنواع مختلفة وذات مظهر رائع عند استخدامها على الجدران بدلاً من الطلاء أو وضع السيراميك، وتتمثل أسعارهم عل الموقع فيما يلي: