نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد 2022 من أبرز ما يبحث عنه المستخدمين الجدد. حيث يعتبر متجر شي إن من أكبر المتاجر الإلكترونية المميزة التي تبيع الملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم وغيرها. ويوفر الموقع أكواد وخصومات للمستخدمين الجدد وللمستخدمين بشكل عام وإليك التفاصيل بالسطور المُقبلة.

متجر شي إن

من المتاجر الإلكترونية الكبيرة فقد نال إعجاب الكثيرين بسبب الخامات المميزة والأسعار المعقولة يبيع المنتجات بجودة عالية وسعر منخفض ويختص ببيع الملابس والأحذية والحقائب أكسسوارات وغيرها.

كود خصم شي ان للمستخدمين الجدد

كود خصم شي ان بقيمة 15% على جميع المنتجات هو : ALM15

كوبون خصم شي ان 15% لكل المواقع هو : ALM15

كوبون خصم شي ان السعودية 2022

يوفر المتجر الكثير من من الخصومات لكل الدول العربية، ولكن يوجد خصومات شديدة التميز لمملكة على النحو الآتي:

خَصم بقيمة 15% هو ” 3Z16 ” ويمكن استخدامه عند طلب منتجات دون حد أدنى لها.

كوبون خصم بقيمة 20% هو ” 3Z15 ” ويمكن استخدامه لطلبات من 1000 ريال سعودي فأكثر.

كوبون خَصم بقيمة 30% هو ” K30 ” ويمكن استخدامه للطلبات فوق 2200 ريال سعودي فأكثر.

خطوات فتح حساب شي ان من التطبيق

يمكن فتح حساب شي إن بالخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق شي إن على الهاتف الجوال.

النقر على أيقونة الضبط ثم تسجيل الدخول إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الاشتراك .

إدخال العنوان الرئيس .

ثم إدخال كافة معلومات الشحن كالاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية.

وتحديد المدينة التي تعيش فيها ثم إدخال الرمز البريدي للمدينة .

تحديد العنوان ثم النقر على حفظ البيانات واختر الدفع بالريال السعودي.

كيف اعرف رقم المنتج في شي ان

يمكن معرفة رقم المنتج بالخطوات الآتية:

الدخول لموقع شي إن

تسجيل الدخول ثم تحديد المنتج والنقر على وصف

سوف يتم عرض رقم المنتج أسفل الشاشة.

احتفظ بنسخة من الرقم لديك.

ويمكن التعرف على المنتج من خانة البحث ومعرفة رقم التتبع .

طرق الدفع في شي إن

يمكن الدفع في شي إن بواسطة الفيزا كارد أو الماستر كارد أو موقع باي بال أو بطاقة spotii، أو بطاقة tamara، أو بطاقة JCB، أو بطاقة tabby.