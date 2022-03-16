نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتان لتغيير رقم الجوال على أبشر تعرف عليهم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد من خلال إتباع طريقتين مختلفتين، وأضافت المنصة أيضا خطوات إلغاء رقم الجوال واستخدام رقم آخر جديد بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمنصة.

تغيير رقم الجوال على أبشر

ذكرت منصة أبشر من خلال الرد على إستفسارات أحد المستفيدين على الموقع الرسمي تويتر حول إمكانية تغيير رقم الجوال واستخدام رقم آخر جديد، وجاء الرد أنه يمكن تغيير رقم الجوال من خلال طريقتين وهما:-

بإمكان المستفيد تغيير رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية بشكل إلكتروني.

الطريقة الثانية هي التوجه إلى الهيئة المختصة وزيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

خطوات تغيير رقم الجوال على أبشر

أعلنت المنصة عن خطوات تغيير رقم الجوال على المنصة وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:-

قم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر.

إضغط على قائمة حسابي الموجودة أعلى الصفحة.

إختر من القائمة “معلومات المستخدم” ثم إضغط على تعديل.

ستظهر لك قائمة جديدة لتسجيل بياناتك الشخصية قم بإدخال رقم الجوال الجديد في الخانة المخصصة.

بعد إدخال رقم الهاتف إضغط على خيار حفظ لإنهاء الخدمة.

خطوات إلغاء تفويض المركبة

أوضحت أبشر خطوات إلغاء تفويض المركبة عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية حيث ذكرت الهيئة بعض الخطوات المهمة التي ينبغي على المستفيد القيام بها عند رغبته في إلغاء تفويض المركبة الخاصة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:-

في البداية الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول بإستخدام حسابك الشخصي على المنصة.

إضغط على خيار إختيار المركبات.

بعد ذلك الإنتقال إلى صفحة الخدمات الموجودة على المنصة.

قم بإختيار إدارة المركبات من قائمة الخدمات الظاهرة أمامك.

إضغط على أيقونة التفويض.

بعد ذلك إضغط على خيار “إلغاء” لإلغاء تفويض المركبة الخاصة بك.

لوحات المركبات بتصاميم مميزة

قامت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية بإتاحة خدمة جديدة لأصحاب المركبات،وهي إصدار لوحات المركبات بشعارات مميزة تتضمن تصاميم جديدة ذات دلالات وطنية وثقافية خاصة بالوزارة كما ذكرت منصة أبشر الإلكترونية أيضاً خطوات التقديم للحصول على لوحة مركبات مميزة من وزارة الداخلية السعودية.