100,000 ريال تمويل فوري بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل راتب بهامش ربح منافس

في الفترة الحالية يمكن لجميع الراغبين في طلب تمويل فوري الحصول عليه بكل سهولة من خلال شركة الأمثل للتمويل بالمملكة حيث توفر الشركة السيولة النقدية التي تصل إلى 100,000 ريال سعودي عند طلب تمويل التوريق أو التأجير التمويلي ولكن سوف نوضح للجميع اليوم تمويل التوريق الذي يمتاز بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية كما أن العميل المتقدم يحصل على عرض تمويل بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر كذلك يمتاز التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل داخل أراضيها في السعودية.

أهم شروط الحصول على أفضل تمويل لدى شركة الأمثل في السعودية

أمتاز ذلك التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل وغيرها من المزايا الهامة التي تقدمها شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي الآن:

شرط هام لابد من توفيره قبل التقديم بالشركة حيث يجب دفع رسوم إدارية بمقدار 1% من قيمة التمويل المسموح بيه من شركة الأمثل للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك بموافقة شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

هامش ربح ثابت خلال فترة سداد مبلغ التمويل بخلاف العديد من الشركات التمويلية بالسعودية.

التمويل متاح حتى 100,000 ريال سعودي عند طلب تمويل التوريق لكن يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل ولكن عند طلب أكثر من ذلك لابد من توفير كفيل غارم.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى تمويل شركة الأمثل في السعودية