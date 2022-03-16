شروط التقسيط في مكتبة جرير 1443 وكيفية التقسيط من المكتبة عبر jarir.com ورقم التواصل الموحد

تُعد مكتبة جرير من أبرز شركات التسويق داخل المملكة العربية السعودية وأيضًا عبر الوطن العربي، فاستطاعت أن تجذب لها العملاء من كل مكان نظرًا لما تقدمه من أسعار تنافسية وخدمات لا مثيل لها تتسم بالتميز عن باقي الشركات في ذات المجال، فهي تسعى بشكل مستمر لتوفير طرق دفع مختلفة تسهيلاً على جميع الأشخاص كما تقدم عروض بشكل مستمر ومتجدد.

شروط التقسيط في مكتبة جرير

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في حالة الرغبة في التقسيط من قبل مكتبة جرير وهي:

ضرورة ألا يقل راتب العميل الذي يعمل في أحد المصالح الحكومية عن 3500 ريال.

ضرورة أن يكون الشخص الراغب في التقسيط يتراوح عُمره ما بين 21 لـ 60 عام.

يجب أن تتجاوز قيمة المشريات من منتجات المكتبة 1500 ريال.

يلزم اتباع كافة العروض المختلفة والتي تمتد لستة أشهر أو سنة أو 18 شهر أو سنتين.

توفر إمكانية استرجاع المنتجات وفقًا لسياسة المكتبة وضرورة أن يكون التقسيط على حسب احتياجات العميل وفي ذات الوقت لا تتعارض مع قوانين التقسيط.

ضرورة أن يحصل الشخص على هامش ربح 1.85% شهري.

يجب ألا تقل مدة عمل الموظف في الجهة التي يعمل بها عن ثلاثة أشهر.

أما الموظف في القطاع الخاص يجب أن لا تقل مدة عملة عن سنة.

كيفية التقسيط من مكتبة جرير 1443

لكي تتمكن من التقسيط من المكتبة لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمكتبة جرير jarir.com .

أضغط على خانة تقديم بطلبك الآن.

بعد ذلك اتجه لموقع الشركة ثم قدم جميع المستندات المطلوبة.

أنقر للحصول على الموافقة على التمويل ثم بعد ذلك قم بزيارة أحد فروعها لإتمام عملية الشراء المطلوبة.

طريقة الشراء من موقع جرير 1443

يُمكنك الشراء من قبل موقع جرير عن طريق اتباع ما يلي:

الذهاب إلى موقع جرير ثم انقر على سجل الآن.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

سحل دخول للمستخدم ثم حدد المنتج الذي تود الحصول عليه.

حدد رمز أضف للعربة ثم أنقر على تحديد المنتجة ثم أنقر على إتمام الطلب.

حدد الموعد المناسب للشحن صم راجع المنتجات وعرض القيمة الخاصة بها.

ستحصل على خصم قسم المنتجات من قبل البطاقة الائتمانية.

ولكي تتواصل مع المكتبة وفرت رقم موحد للتواصل معها للحصول على اي استفسار أو التعرف على أي أمر يتعلق بها وهو 920000089.