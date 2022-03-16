نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي و الإجازات الرسمية في 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي تم تحديد تفاصيل إجازة الوفاة حتى يستطيع العامل الحصول عليها دون مواجهة المشاكل مع صاحب العَمل، كما يشار إلى عدد أيام إجازة الوفاة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى درجة الأقارب التي يستحق الموظف إجازة الوفاة عند موت أحدهم، وذلك مع ذكر العديد من الإجازات الأخرى التي نص عليها نظام العَمل الساري، وتم نشر نظام العَمل السعودي، حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل لضمان سلاسة إبرام العُقود مع حصول جميع الأطراف على حقوقها وتقديم واجبتها بالإضافة إلى بيان تفاصيل رفع الشكاوى العمالية والحالات التي يستطيع صاحب العَمل عندها إقصاء العامل، كما يمكن التعرف علي تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف و الفئات المعفاة من أجور مكتب العمل السعودي.

إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي2022

نصت المادة الثالثة عشرة، بعد المائة الأولى من نظام العمل الساري في السعودية عام 2022، على أن العامل يستحق إجازة الوفاة، مدة خمسة 5 أيام في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وينبغي على جميع أصحاب العمل، في مؤسسات القطاع الخاص منح العامل حقه، في هذه الإجازة عند استدعاء الحاجة إليها لتجنب الوقوع في أي من العقوبات لمخالفة قوانين العمل.

الإجازات الرسمية في نظام العمل السعودي 2022

نص قانون العَمل على العَديد من الإجازات الرسمية التي يستحقها الموظفون في المملكة العربية السعودية عام 2022 بأجر كامل:

إجازة عيد الفطر:

تبدأ إجازة عيد الفطر في اليوم التالي للتاسع والعشرين 29 من شهر رمضان المبارك، وتستمر مدة أربعة 4 أيام.

ثم إجازة عيد الأضحى:

ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الوقوف بعرفة وتستمر مدة أربعة 4 أيام.

إجازة اليوم الوطني:

ثم توافق إجازة اليوم الوطني أول أيام برج الميزان حسب تقويم أم القرى، وتستمر مدة يوم واحد فحسب.

إجازة يوم التأسيس:

ثم يستحق الموظف إجازة يوم التأسيس التي تستمر مدة يوم واحد في اليوم الثاني والعشرين 22 من شهر فبراير لكل عام.

درجات الأقارب لاستحقاق إجازة الوفاة 2022

يبين قانون العَمل السعودي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن العامل يستحق إجازة الوفاة لعام 2022، إذا توفي أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وتشمل الدرجة الأولى من الأقارب الأصول والفروع، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد، وتشير الفروع إلى الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء، ويستطيع صاحب العمل طلب الوثائق التي تثبت حالات الوفاة لمنح الموظف الإجازة الرسمية وفق أنظمة العمل المعتمدة في المملكة.