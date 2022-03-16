نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الطلاب من نظام نور-noor برقم الهوية بالأنترنت خطوة خطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح استخراج نتائج الطلاب أكثر سهولة من خلال خاصية الإستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور هذه الميزة تمكن اولياء الأمور تسجيل دخولهم عبر رابط نظام نور برقم الهوية بحساب الطلاب الطالبات، لإمكانية استعراض النتائج وشهادات الفصل الدراسي الحالي في إطار خدمة الإشعارات التي توفرها.

لا يزال موقع ثقفني يحتفظ بطريقة استخراج نتائج الطلاب من نظام نور لذلك يعمل على نشرها في السطور القادمة.

نظام نور النتائج

يقدم نظام نور، خدماته لمستخدميه من الطلاب والطالبات واولياء أمورهم فيما يتعلق بالدراسة، ونظراً لإعلان وزارة التربية والتعليم عن تحديث النتائج عبر نظام نور والتي تخص الطلاب لنهاية الفصل الدراسي الثاني وعليه يتمكن ولي الامر العمل باستخراج النتيجة من خلال إتاحة إشعارات الشهادات في أيقونات نور وترتيب إجراء هذه الخدمة وفق الآتي:

كيفية استخراج النتائج من نظام نور برقم الهوية الوطنية

النقر على أيقونة تقارير

وذلك بعد التوجه للصفحة الرئيسية لنظام نور الالكتروني بعد تسجيل الدخول

بعد النقر على تقارير> كشوفات> اشعار بنتيجة طالب> الفصل الدراسي، ابحث

هذه الطريقة عبر نظام نور تسهل عرض اشعارات الشهادات فيما يخص جميع الدرجات في كل المواد الدراسية للفصل الثاني.

رابط التسجيل في موقع نظام نور لاستخراج نتائج الشهادات noor moe gov sa

أضاف نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية أيقونة اشعار بنتيجة طالب من خلال موقعه الرسمي، ويسمح رابط منظومة نور المرفق في هذا المقال باستخراج نتائج الطلاب في الواجهة الرقمية عبر خدمة اشعار بنتيجة ثم خيار تحديد الفصل ثم أيقونة ابحث، ليتم الاستجابة بعرض نتائج الفصل الدراسي ضمن ملف PDF المتاح للتحميل.