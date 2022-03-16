نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان 1443-2022 في مدينة ينبع في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022-1443 في ينبع، تزامنًا مع قرب موعد شهر رمضان ازداد التساؤل بين عدد كبير من الأشخاص حول الرغبة في التعرف على إمساكية شهر رمضان إذ أنها ليست إمساكية واحدة لجميع المناطق بل أنها تختلف حسب كل مكان وكل منطقة، فهي توضح موعد الصلوات على مدار اليوم وموعد بداية ونهاية الشهر الكريم وهي من الأشياء التي تتغير في كل مكان حسب طول اليوم وموعد غروب وشروق الشمس، لهذا يرغب الأشخاص في مدينة ينبع بالتعرف على امساكية شهر رمضان في ينبع للاعتماد عليها في معرفة المواقيت للصلوات الخمس في شهر رمضان 2022 وهي ما نضعه لهم في السطور القادمة.

امساكية رمضان 2022-1443 في ينبع

سهلت امساكية شهر رمضان كثيرًا في التعرف على مواعيد الصلوات وبالأخص موعد آذان المغرب والفجر فهما من أهم مواقيت الصلاة في رمضان، ففي وقت الفجر نتوقف عن تناول الطعام من أجل البدء في الصيام وفي وقت المغرب يتم كسر الصيام وتناول الطعام حتى وقت الفجر مرة أخرى، لهذا نضع لكم امساكية رمضان في ينبع للتعرف على كافة مواعيد اليوم وموعد الصيام والإمساك وهي:

موعد شهر رمضان في ينبع

اقترب موعد شهر رمضان وبدء العد التنازلي له في جميع الدول العربية المسلمة إذ أنه في أقل من ثلاثين يومًا ونجد الضيف العزيز يطرق الأبواب، فعلى الرغم من أنه شهر واحد فقط في العام ولكننا ننتظره بكل شوق ومحبة فبه تتغير النفوس والقلوب ويبوح كل منا بما في قلبه لخالقه جل وعلا، حتى من كانت عبادته ضعيفة طوال العام ففي شهر رمضان يرجو من الله أن يعفو عنه ويغفر له خطاياه.

لهذا فإن العبادات في شهر رمضان مضاعفة ونقوم بمضاعفة عباداتنا في هذا الشهر تقربًا لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يشملنا برحمته ومعيته، ونواظب على الصلوات الخمس والسنن والنوافل ونزيد من قراءة القرآن ونخرج الصدقات ونبتعد عن الغيبة والنميمة والحقد والكذب وفعل الذنوب وذلك لوجه الله فهي من أفضل العبادات في شهر رمضان، وننتظر شهر رمضان هذا العام في الثاني أو الثالث من الشهر القادم شهر أبريل حسب رؤية هلال شهر رمضان بنهاية شهر شعبان.