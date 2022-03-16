أحقية الزوجة الأجنبية في الاستفادة من دعم حساب المواطن

قال برنامج حساب المواطن إن الزوجة الأجنبية يمكنها الاستفادة من البرنامج بشرط أن يتم إضافتها كمعال من قبل الزوج من أجل الحصول على المزايا، “هل تستحق الزوجة الأجنبية تمويل حساب المواطن ؟؟” كان استفسارًا عن Twitter ما مقدار المساعدة التي تعتقد أنك حصلت عليها؟، وغرد برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، مشيرا إلى أن الدعم موجه إلى المستفيد الرئيسي وهو الرئيس من العائلة، وذكر برنامج حساب المواطن في وقت سابق أن المبلغ الإجمالي للدعم المقدم منذ بداية البرنامج حتى الدفعة 52 هذا الشهر بلغ 114 مليار ريال سعودي.

دعم حساب المواطن الدفعة 52

قام برنامج حساب المواطن الأسبوع الماضي بسداد دفعة إضافية قدرها 22 مليون ريال كتعويض عن الدفعة السابقة، بإجمالي 1.8 مليار ريال عن شهر مارس لمن تم استكمال طلباتهم، ليرتفع الإجمالي إلى 10.2 مليون مستفيد في الدولة الدفعة الثانية والخمسون مع هذا التعويض عن المدفوعات السابقة، تلقى المستفيدون ما يقرب من 114 مليار ريال من الفوائد من البرنامج منذ بدايته، وأفاد عبدالله الهاجري مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة بمتوسط ​​دعم للأسرة 1063 ريال. وبلغ إجمالي عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون ، 94٪ من المستفيدين هم أرباب أسر ، في حين بلغ إجمالي عدد المعالين 8.1 مليون.

نسبة الأسر التي يرأسها فرد واحد

وبين المستقلين قد أشار “الهاجري” أن 92٪ هم من الرجال الذين يرأسون منازل، و 8٪ هم ربات أسر، و 45٪ إناث، و 55٪ ذكور، مشيرًا إلى أن 83٪ من جميع المستقلين حصلوا على مخصصات كاملة و17٪ حصلوا عليها. الفوائد الجزئية والدنيا، على التوالي يجب على المتقدم استيفاء متطلبات الأهلية للبرنامج من خلال التسجيل كمواطن سعودي، باستثناء ابن وابنة المواطنات والأزواج والشركاء غير السعوديين يجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ، بحيث لا يكون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في فترة 12 شهرًا قبل تقديم الطلب.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

يتم تحديد معايير الأهلية من خلال إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة (بما في ذلك المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أو أقل من 18 عامًا)، وأعمارهم إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 عامًا كما ينص على أن المستفيد ليس بالفعل في مأوى أو سجن حكومي.