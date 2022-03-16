نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الشباب السعودي هذه الساعات عن رابط تقديم وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت منذ ساعات قليلة عن وجود وظائف شاغرة كمراقبين اختبارات المحوسبة عبر موقعها الرسمي في جميع مناطق المملكة بشروط محددة سوف نعلن عنها خلال المقالة، ويقوم شاغل الوظيفة بتوجيه الطلاب والطالبات أثناء الدخول إلى الإختبار مع إرشادهم بالتعليمات اللازمة داخل المقر، وفي إطار اهتمامنا في موقعنا بالإعلان عن كافة الوظائف الحكومية والعسكرية السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم وشروطها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني، فتابعونا.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

يبحث الآلاف من شباب المملكة العربية السعودية الآن على مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ونوضح لهم الآن أنهم يُمكنهم التقديم على الوظائف المذكورة ابتداءاً من اليوم الأثنين 14 مارس 2022م الموافق 1443/08/11هـ إلى أن تكتمل كل الوظائف، فقط قوموا بالولوج إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب وتقديم طلب شغل الوظيفة.

متطلبات الوظيفية

تُعد هيئة التعليم والتدريب من أبرز الهيئات السعودية التي يسعى الآلاف من الشباب السعودي في العمل بها، ويجب أن تتوفر في المتقدم إلى شغل الوظيفية شروط محددة أبرزها أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي كحد أدنى، ومن أبرز مسئوليات الوظيفة القيام بتسجيل الطلاب قبل دخول الإختبار وتوجيههم ومراقبتهم أثناء تأديتهم للإختبار وتسجيل الحالات الطلابية لمشرف التسجيل بالإضافة إلى المساعدة في حل المشكلات التقنية في أجهزة الإختبارات.

وفي نهاية مقالنا اليوم الذي وضحنا لكم فيه كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لشغل الوظائف التي أعلنتها هيئة التعليم، نود أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات والبيانات اللازمة، وفي حالة وجود أي استفسار يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات وترك سؤالكم بالأسفل وسنرد عليكم خلال أسرع وقت ممكن