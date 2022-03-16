المنيو الجديد لمطعم بيتزا هوت Pizza hut في السعودية 2022

منيو مطعم بيتزا هت السعودية، من اشهر المطاعم في السعودية والعالم بأجمعه هي سلسلة مطاعم بيتزا هت التي تقدم أنواع عديدة من الطعام لا تتوقف على البيتزا فقط ولكن العديد من أصناف الطعام الأخرى التي تمكنت من جذب الكثير من الزوار إلى بيتزا هت، ولهذا فإن المقيمين والمتواجدين في المملكة يرغبون في معرفة منيو مطعم بيتزا هت لطلب الطعام إلى المنزل والاستمتاع بتناوله منزليًا بدون ازعاج وهو ما نضعه لكن في السطور القادمة.

مطعم بيتزا هت

يقوم مطعم بيتزا هت بتقديم أصناف عديدة من الطعام ولكن أكثرها هي البيتزا التي تتعدد أصنافها ونكهاتها وأطعمتها التي تسعى إدارة بيتزا هت إلى جعلها الأفضل على الإطلاق في عالم البيتزا، بالإضافة إلى الباستا الشهية التي لا مثيل لها والمختلفة الأصناف والأطعام وهناك أيضًا حلويات ومقبلات متنوعة شهية يفضلها الكثير من زائري بيتزا هت، وهناك أكثر من فرع لبيتزا هت سواء في السعودية أو في جميع الدول العربية والغربية وجميعها تقدم نفس المنيو بتشابه كبير مع اختلاف بسيط في بعض أنواع البيتزا أو الباستا حسب عادات وتقاليد المنطقة.

منيو بيتزا هت السعودية

كما ذكرنا فإن قائمة طعام بيتزا هت السعودية متنوعة وتشمل أطعمة مختلفة مثل البيتزا:

بيتزا تشيكن رانش

كبيرة بان أو ثن آند كريسبي أو كلاسيك سعرها 45 ريال.

كبيرة ستافت كراست بسعر 52 ريال.

وسط بان أو ثن آند كريسبي أو كلاسيك سعرها 35 ريال.

وسط ستافت كراست سعرها 42 ريال.

صغيرة بان أو كلاسيك بسعر 19 ريال.

بيتزا ميت لافرز

حجم كبير نوع بان أو كلاسيك أو ثيم آند كريسبي سعرها 45 ريال.

حجم كبير نوع ستافت كراست بسعر 52 ريال.

حجم وسط ثن آند كريسبي أو بان أو كلاسيك فسعرها 35 ريال.

أما حجم وسط نوع ستافت كراست فبسعر 42 ريال.

وحجم صغير نوع بان أو كلاسيك سعرها 19 ريال.

بيتزا تشيكن باربكيو