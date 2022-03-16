جدول إجازات الطلاب في المدارس بالسعودية وآلية الدراسة في رمضان 1443

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عمر شويل - جدة إجازات العام الدراسي الحالي 1443-2022، أوشك الفصل الدراسي الثاني على الانتهاء في السعودية ليبدأ الفصل الدراسي الثالث وأهم ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب بالتأكيد هو موعد إجازات العام الدراسي الحالي لما يتبقى منه، ففي فترة الإجازة والعطلات يرتاح الطلاب لبعض الوقت ليتمكنوا من العودة بنشاط مرة أخرى إلى الدراسة، لذلك حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة جدول إجازات العام الدراسي الحالي الشامل لكافة إجازات العام الحالي 1443-2022.

جدول إجازات الطلاب في السعودية

يتخلل العام الدراسي عدة أيام معينة هي العطلات الرسمية سواء لطلاب المدارس أو طلاب الجامعات وكذلك للكثير من الجهات والقطاعات بالمملكة، وتلك العطلات أبرزها الأعياد والمناسبات الدينية أو الوطنية كعيد الفطر أو اليوم الوطني، وهناك من ناحية أخرى إجازات نهاية الأسبوع المطولة التي تكون بنهاية الأسبوع للطلاب.

ويمكن حصر عدد أيام إجازات العام الدراسي الحالي بدايةً من الفصل الأول في إثنا عشر يومًا، إذ أن الفصل الدراسي الواحد يشمل ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا وهذه مدة كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة، وفيما يلي جدول إجازات العام الدراسي الحالي 1443-2022:

العطلات الرسمية بالسعودية للطلاب

هناك إجازات رسمية محددة من وزارة التربية والتعليم للطلاب وبها لا يكون هناك الحاجة من الطلاب إلى الحضور في المدارس مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وهي الأعياد الدينية، وهناك اليوم الوطني ويوم التأسيس وهي مناسبات وطنية، بالإضافة إلى إجازة نهاية كل فصل دراسي وإجازة نهاية العام الدراسي، وتلك المناسبات هي عطلات رسمية للطلاب في السعودية بالمدارس والجامعات.

موعد الدراسة في رمضان

والآن وبعد تبقي ما يقل عن 20 يومًا على شهر رمضان المبارك فإن معظم بحث الطلاب وتساؤلاتهم حول مواعيد الدراسة في شهر رمضان إذ أن به تتغير المواعيد حسب أوقات الإفطار وما إلى ذلك، وكذلك آلية التعليم في شهر رمضان ما بين التعليم الحضوري أو التعليم الإلكتروني وقد حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد المدارس في رمضان.

حيث تكون عدد ساعات الدراسة للمرحلة الابتدائية هي ثلاث ساعات يوميًا، أما عن المرحلة المتوسطة والثانوية فإن عدد ساعات الدراسة أربع ساعات يوميًا.