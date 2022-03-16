رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل من خلال البوابة الرسمية للتأمينات الاجتماعية بالسعودية

رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل يهتم المواطنين السعوديين بالبرامج الخدمية للاستفادة منها والموجهة من قبل الحكومة في المملكة حيث يعد برنامج ساند من أحد البرامج الخدمية وهو برامج التكافل الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة في المملكة بهدف تخفيف العبء على المواطنين الذين فقدوا عملهم نظرا لظروف خارجة عن حاجتهم وبذلك تقوم التأمينات الاجتماعية داخل المملكة بدعم الأفراد والتكفل بهم وعائلتهم لفتره حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة مناسبة بجانب توفير عدد من البرامج التدريبية المختلفة والذي يجب أن يلتزم به الشخص خلال الفترة المحددة له والتي تساعد بدورها في سرعة الحصول على وظيفة بديلة خلال فترة زمنية قصيرة نتعرف سويا على كل التفاصيل حول نظام ساند و شروط وطريقة التسجيل من خلال رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل.

رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل

رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

والذي أطلقته المؤسسة لكي لا يشمل كافة الأفراد داخل المملكة. ولكن يقصد بهذا الدعم فئة معينة دون الأخري ولكن بعد توافر شروط خاصة أطلقت من قبل المؤسسة. حتى يتمكن الأفراد المستحقين من التقديم على برنامج ساند و يحصلوا على الدعم الذي يقوم هذا النظام بتقديمه. والمقصد من أنشاء موقع ساند هو ضمان حماية الأشخاص العاملين في القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي. الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركة والتكافل بهم. و لا تكتفي المؤسسة فقط بالتعويض ولكن تقوم أيضا بتوفير التدريب لهم خلال هذه الفترة ليتناسب مع مؤهلاتهم الخاصة.

خطوات التسجيل في ساند

إليكم ابرز الخطوات للتسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل بكل دقة وسهولة من ابرز الخطوات الأتية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول للحساب الشخصي المخصص للمتقدم وبعد كتابه اسم المستخدم و كتابه رمز المرور. ادخل على القائمة الخاصة بالخدمات الأساسية ثم اضغط على أيقونة التعطيل عن العمل. انقر علي طلب ساند ثم ادخل رقم حساب البنك المخصص لك. سجل رمز التحقيق الذي سوف يصلك في رسالة نصية يتم راسلها على جوالك. قم بالنقر على أيقونة التأكيد حتى تتم عملية التسجيل بنجاح. ثم الانتظار لحين دراسة الطلب. وبعد سوف يتم اختاركم بالقبول أو الرفض من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف.

شروط التسجيل في ساند

أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في نظام ساند سعودي الجنسية.

ألا يكون تركه للعمل هو سبب رفضه للعمل.

كما يجب أن يكون قد تم البحث بجديه عن العمل.

يجب الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي قام الصندوق باصدارها.

يشترط ألا يكون لديه أي دخل اخر.

يلزم على المواطن التسجيل أثناء مرور تسعون يوما بعد تعطله عن العمل في الوزارة وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون تجاوزه عمر الستون عاما من عمره.

يشترط ألا يكون تعطله عن العمل بسبب رغبة شخصيه منه.

أن يكون صاحب قدرة بدنية سليمة تمكنه من القدرة على القيام بالعمل.

متى يتم إيقاف صرف تعويض ساند

يوجد حالات يتم إيقاف صرف التعويض لها ومن بين هذه الحالات: