تعرف على طريقة التسجيل في منصة احسان السعودية 1443 والشروط وطريقة التبرع

طريقة التسجيل في منصة إحسان هذا سنتعرف عليه الآن من خلال مقالنا اليوم، حيث أنه تسعى منصة إحسان منذ أن نشأت على أنها تقوم بالترابط بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة أيضا، والمؤسسات غير الربحية وبين المستحقين الحقيقين بالدعم، وتستخدم في ذلك جميع الطرق الحديثة للوصول إلى ما هي تسعى إليه؛ حيث أنها أصبحت من أفضل وأكبر المنصات للعمل الخيري في العالم، كما أنها أثبتت كفاءتها، ومنذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن هذه المنصة وهي في تقدم مستمر.

طريقة التسجيل في منصة إحسان

تقدم منصة إحسان الكثير من برامج التنمية الاجتماعية والدعم؛ فقد وفرت الكثير من السبل عن طريقها للتبرع للمستحقين، ويمكنك المشاركة من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى منصة احسان.

النقر على أيقونة تسجيل حساب ثم إنشاء حساب.

ثم بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والبريد الالكتروني ورقم الجوال السعودى.

بعد ذلك تقوم بالنقر على رمز التحقق، ومن ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم يتم إرسال رابط تأكيد على البريد الإلكتروني الذي ادخلته، ويتم الدخول عليه حتى تستطيع تفعيل خطوات التسجيل.

شروط التسجيل على منصة إحسان

قامت منصة إحسان بدعم الكثير من البرامج لرفع مستوى المعيشة للمستحقين لهذا الدعم، وتؤكد المنصة على الكثير من الإجراءات التي من خلالها تضمن من أن الدعم يصل إلى الفئة المستحقة بالفعل، لذلك وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها للفئة التي تقبلها منصة إحسان، وهي كما يلي:

أن يكون المستفيدين من الدعم من المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط.

أن يقوم مستحقي الدعم بإنشاء بريد إلكتروني حتى يتم التسجيل على المنصة.

أن يكون قادرا على متابعة الإجراءات والتسجيل من خلال إحسان؛ حيث لا توفر المنصة أي طرق أخرى للحصول على الدعم أو التسجيل في المنصة.

أن يكون المستفيد له رقم جوال سعودي إذا كان خارج المملكة العربية السعودية.

أن يقدم الشخص المستفيد كافة بياناته صحيحة لكي يثبت حالته.

طريقة التبرع بمشاريع منصة إحسان