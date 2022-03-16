نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سيلتوس 2022 عملاق الكروس أوفر الكوري في السعودية بـ400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتل كيا سيلتوس 2022 Kia Seltos السيارة الصغيرة المدمجة مكانة وسط بين كيا سو Soul وكيا سبورتاج Sportage في تشكيلة سيارات كيا الكروس أوفر SUV. حيث تجمع بين الأناقة والعملية في الحجم المناسب تمامًا. تشترك 2022 Kia Seltos في منصتها ومحركاتها مع Hyundai Kona الأصغر. مما يساعدها على تقديم تجربة قيادة جذابة مع الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل تنافسي. وبما أن Seltos أكبر قليلاً – وبالتالي أكثر اتساعًا – ما يجعلها تتفوق على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأخرى مثل Mazda CX-30 و Nissan Kicks.

مواصفات كيا سيلتوس

يتم تشغيل الطرازات الأساسية من Kia Seltos بواسطة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ، لكن الفئات الراقية تأتي مزودة بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 175 حصانًا. بينما يأتي طراز LX الأساسي بشكل قياسي مع ميزات مساعدة السائق الشائعة ويوفر قائمة مناسبة من معدات المعلومات والترفيه القياسية. ومن المرجح أن ترضي الفئات المتقدمة في Seltos شغف عشاق سيارات الدفع الرباعي بالمزيد من الخيارات المتاحة.

كيا سيلتوس من الداخل



مقارنة مع كيا سيلتوس 2021 فإن Kia Seltos 2022 اكتسبت مجموعة من ميزات مساعدة السائق بشكل قياسي. بما في ذلك الكبح الآلي للفرامل عن الطوارئ. ومساعدة الحفاظ على المسار، والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية الساطعة. أصبحت شاشة المعلومات والترفيه الأكبر حجمًا مقاس 10.3 بوصة قياسية الآن في المزيد من فئات Seltos ، التي تأتي كلها الآن مع نظام التحكم التلقائي في المناخ والتشغيل عن بُعد باستثناء طراز LX .

كما تتوفر seltos sx ذات المواصفات العليا على عجلة قيادة ذات قاع مسطح ونظام ألوان داخلي جديد من Plum. تعد فئة Nightfall Edition جديدة على خط الإنتاج هذا العام وتتميز بعجلات فريدة من الألومنيوم مقاس 18 بوصة مطلية باللون الأسود وتطعيمات خارجية سوداء اللون.

سعر سيارة كيا سيلتوس 2022

يختلف سعر سيارة كيا سيلتوس في السعودية بحسب الفئة والمواصفات والإمكانيات المتاحة في كل طراز على النحو التالي غير شامل الضريبة المضافة :

سعر الفئة الأولى seltos lx يبدأ من 82,506 ريال.

يبدأ سعر الفئة الثانية seltos s حوالي 86,256 ريال.

بينما الفئة الثالثة seltos ex يصل سعرها إلى 97,507 ريال.

ويصل سعر الفئة الرابعة seltos sx إلى 101.258 ريال .

عروض تقسيط سيلتوس

يمكن تقسيط سيارة كيا سيلتوس 2021 أو سيلتوس 2022 في السعودية ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة التي تبدأ من 400 ريال أو 600 ريال ضمن فئة السيارات التي يندرج سعرها تحت 100 ألف ريال. وهذا يتطلب سداد 40 % من السعر عند نهاية التمويل وسداد دفعة مقدمة مناسبة.