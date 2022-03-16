نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 واستعلم عبر رابط موقع الموارد البشرية sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل: – موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات الاستعلام عن الدعم من موقع وزارة الموارد البشرية نقدمها لكم، قد أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الفترة الماضية، وقد تم البدء في العمل به، حيث في الأشهر الماضية بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بشكل رسمي من الراغبين والتي يتوافر بهم شروط استحقاق راتب الضمان وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها للتسجيل، ومن الجدير العلم به أن هذا البرنامج يُعد من برامج الدعم في المملكة العربية السعودية التي لها أهداف سامية، حيث يُقدم الدعم للأسر الأشد احتياجاً للمال من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المنتظر لصرفها لمعاش الضمان الاجتماعي المطور للسعوديين لغير القادرين في المملكة السعودية، حيث تم الموافقة على عدد من طلبات الحصول على المساعدات المالية من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، إذ أن نظام الضمان الاجتماعي واحد من أهم الأنظمة الاجتماعية التي أقامتها المملكة السعودية لتساعد بها الأفراد الغير قادرين على العمل والأسر الفقيرة التي لا يتوفر لديها أساسيات المعيشة.

عاجل: – موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم العمل على نظام الضمان الاجتماعي المطور ليغطي كافة متطلبات الأسر السعودية المحتاجة والفقيرة التي لا تستطع توفير متطلبات الحياة الأساسية والمهمة، إذ أن الهدف من إنشاء هذا النظام هو رفع أعباء الأسر الفقيرة التي لا يمكنها مواكبة التطور الاقتصادي الخاص بالمملكة السعودية، وذلك لضمان الحياة المستقرة لكافة المواطنين السعوديين.

عادة ما يتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الجوال الذي يتم تسجيله، تشير إلى استكمال كافة الخطوات المطلوبة بنسبة 100%، كما يمكن للشخص من خلال تلك المنصة الاستعلام عن مدى أحقية أو الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث يظهر أمام المستعلم كلمة “قيد الطلب” وتعد تلك إشارة جيدة حيث يتم دراسة الطلب الخاص به، بالإضافة إلى التعرف على الموعد المقرر لصرفه والأماكن التي يتم الصرف من خلالها.

مواعيد صرف معاش نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2022

لذلك فقد حدد الوزارة أنها ستقوم بتقديم هذا الدع المادي للغير قادرين في يوم 20 من كل شهر، فقد تم صرف الدفعة الأولى في شهر يناير 2022 السابق ونحنا لان في انتظار صرف الدفعة الثانية في يوم 20 فبراير الحالي، فقد حدد الوزارة ذلك الموعد بناءً على الألية المحدد لصرف المعاش في الشهر التالي بعد قبول طلبات الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك ليتم قبول دفعات جديدة في كل شهر وصرف المعاشات لكافة الأشخاص المسجلين شهرياً، وفي شهر مارس تُصرف يوم 20 مارس 2022.

كيفية الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

سهلت وزارة التنمية السعودية كافة الخطوات التي يمكن من خلالها لأي مواطن مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي معرفة مستحقاته لمعاش شهر فبراير 2022، وهي كالتالي:

قبل القيام بأي خطوة لا بد أن يكون لديك حساب مسجل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي.

بعد الدخول على الموقع الخاصة بالوزارة قم بالضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على كلمة الاستعلام الخاص بنتائج الضمان الاجتماعي الجديد الموجودة بأعلى الصفحة.

بعد ذلك لا بد عليك بإدخال الرقم الخاص بك المرسل إليك بعد تأكيد قبول طلبك في التضامن الاجتماعي وأيضاً رقم السجل المدني الخاص بك.

هنا يطلب منك بإدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل بعدها قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن الضمان.

ثم في خلال ثواني قليلة يتم إظهار كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمعاش المحدد صرفه لك وقيمته.

أن راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 يتم صرفه للأسر المستحقة للمعونة في المملكة العربية السعودية، ويتم صرفه وتقدير المعاش وفقا لعدد أفراد الأسرة الذي يكون راتبهم أقل من الحد المانع للصرف، ومن الجدير العلم به أنه يتم صرفه بشكل شهري في حسابات المستفيدين البنكية، ويتم إعلام المستحقين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق رسائل نصية بموعد الصرف.

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم يد العون لكافة الأسر التي تحتاج دعم نقدي ومالي لتوفير التدابير اللازمة للأمور الحياتية، ومن خلال هذا الراتب استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تساعد عدد هائل من الأسر التي يكون راتبها أقل من الحد المانع للصرف من أبناء المملكة العربية السعودية، ويذكر أننا نتابع معكم كل جديد عن الضمان الاجتماعي المطور.

هناك شروط ضرورية يجب توافرها في مستحقي راتب الضمان الاجتماعي المطور المطلق في عام 1443، وليس كل أبناء المملكة العربية يستحقونه، فيجب أن يكونوا سعوديين، كما أن راتب عائل الأسرة يجب ألا يتخطى الحد المانع للصرف، ويجب أن تتوافر جميع الشروط والضوابط المطلوبة في المستحق للدعم، حتى ينال الراتب بشكل شهري في حسابه البنكي.

رقم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وإيداعه للمستحقين

قد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقماً للتواصل، وهو رقم الضمان الاجتماعي الموحد في المملكة العربية السعودية، وهو 19911، ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم مُخصص للشكاوى والمقترحات من قِبل المستحقين من الأسر للضمان الاجتماعي الجديد 1443، وأيضاً من الممكن مراسلة الوزارة عن طريقة البريد الإلكتروني الخاص بها.

نظرة تفصيلية حول الضمان الاجتماعي المطور

إن نظام الضمان الاجتماعي المطور قد تم بدء إطلاقه في المملكة لأبناء المملكة العربية السعودية من الأسر المحتاجة في شهر نوفمبر الماضي في العام الماضي، في حين كانت تعمل منصة الضمان الاجتماعي القديم، ومازالت تعمل حتى وقتنا هذا، فإن المنصة القديمة تعمل حتى شهر مايو المقبل، وفي هذه المدة يتم نقل المستحقين للضمان الاجتماعي القديم للمنصة الجديدة.

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع ذلك المعاش الخاص بالمستحقين، وذلك من أجل تحويل المواطن السعودي من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج، وهذا من الأشياء التي سوف تعمل على تنمية الاقتصاد السعودي، والحث على تقديم راحة نفسية، ومادية.

هل تعمل منصتي الضمان الاجتماعي الجديد والقديم معاً؟

نعم، تعمل منصة الضمان الاجتماعي القديم ومنصة الضمان الاجتماعي المطور في نفس الوقت، في وقتنا الحالي، فعند إطلاق المنصة الجديدة لم تتأثر المنصة القديمة عن صرف الدعم للمستحقين، وقد منحت الوزارة نفسها الفرصة لنقل المستحقين والمستحقات من المنصة القديمة للضمان الاجتماعي المطور إلى المنصة الجديدة.

شروط الاستحقاق الخاصة بضمان الاجتماعي المطور

لا يمكن أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور إن كنت لا تمتلك واحدة من تلك الشروط، ومن أجل هذا يجب علينا أن نعرف شروط الاستحقاق التي تخص نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

وهناك إقرار هام لمن يقوم بالتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور وهي بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية، وهو التعهد أن المستفيد مقدماً لجميع المعلومات الشخصية التي قام بإدخالها بشكل صحيح، كما أن كافة المستندات والوثائق التي تم رفعها صحيحة تماماً، ولا يوجد أي إخفاء لأي معلومة شخصية حتى تاريخ التقديم في الضمان.

كما تم الآن البدء فيه استقبال كافة طلبات التقديم من خلال تعبئة الملف الموحد المتوفر من خلال البوابة الرسمية الخاصة بالضمان الاجتماعي المدور، ومن المقرر البدء في استقبال طلبات التقديم الجديدة منذ يوم السبت الذي يوافق 15 ربيع الثاني لعام 1443ه الذي يوافق 20 نوفمبر، ويستمر ذلك حتى تاريخ إغلاق باب التقديم الخاصة ببوابة الضمان الاجتماعي المطور في يوم 32 مايو 2022.