خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وعبر منصة أبشر

حرصاً من الحكومة السعودية على سلامة مواطنيها قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب يقدمه أصحاب العمل داخل الشركات والمنازل السعودية ببلاغات عن العمال الوافدين، ويتمكن البلاغ من وقف كامل لنشاطات العامل وعدم إستطاعته العمل بمكان آخر إن لم يستطيع الحصول على موافقة الكفيل الخاص به، كما يتسبب هذا البلاغ من عدم إستفادة العامل من خدمات الإقامة وغيرها من خدمات تجديد لرخصة القيادة، وقد أتاحت الحكومة السعودية تلك الخدمة لتتم إلكترونياً خلال خطوات ميسرة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة.

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

استطاع المواطنين السعودين الحصول على العديد من الخدمات التي وفرتها الحكومة لهم عن طريق المواقع الإلكترونية وعدم الحاجة للذهاب للمؤسسات والجهات المختصة بتلك الخدمات، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة لتقديم استعلام عن بلاغ هروب من خلال رقم الإقامة:

أولاً التوجه للموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعودية.

يوجد بالصفحة الرئيسية للموقع إختيار الخدمات الإلكترونية يتم تسجيل الدخول من خلال هذا الإختيار.

يقوم المستخدم بإختيار “الإستعلامات الإلكترونية”.

إستكمال الخطوات بإختيار الاستعلام عن عامل موظف.

يرجى إدخال رقم إقامة العامل وجنسيته بالإضافة لرمز التحقق في الخانات المحددة لهم.

وأخيراً النقر على أمر “بحث” ليقوم الموقع بإظهار جميع التفاصيل الخاصة بالعامل.

خطوات الإستعلام عن بلاغ هروب عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين ومن بين هذه الخدمات نتحدث عن الخطوات المتبعة حول الاستعلام عن بلاغ هروب من خلال منصة أبشر وهى كالتالي:

يتوجه المستخدم للدخول عبر الرابط الخاص بمنصة أبشر ويتم تسجيل الدخول لحسابه الخاص خلال المنصة عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة به.

إختيار الخدمات الإلكترونية من بين الخدمات المتاحة، ثم يختار المستخدم “خدمة الجوازات”.

تتيح الخدمة بعض الخيارات يقوم المستخدم بإختيار خدمة الإستعلام عن الوافدين.

يرجى إدخال البيانات اللازمة في الخانات المحددة لها مثل رقم إقامة الوافد مع كتابة رمز التحقق.

وأخيراً قم بالضغط على أيقونة “عرض” ليتمكن الموقع من إظهار التفاصيل الخاصة بالعامل صاحب رقم الإقامة.

الشروط الواجب توافرها للإستعلام عن بلاغ هروب