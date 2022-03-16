دليل شامل.. ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443، تدوال الكثير من المواطنين والمواطنات المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهو حول الشروط الجديدة الخاصة بالمرأة المتزوجة التي تستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط الجديدة للمرأة المتزوجة التي تستفيد من الضمان، وبدء البحث عبر محرك جوجل عن الشروط الجديدة المتعلقة بالحصول واستحقاق معاش الضمان، ويعد نظام الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج حكومي يقوم على أساس دعم وتقديم المعونات المادية والمالية إلى الأسر الفقيرة والأسر المتحتاجة وبشكل خاص الأشد احتياجا، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم كافة تفاصيل وشروط الضمان كما نتعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قيامها بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط استفادة المرأة المتزوجة من الضمان الاجتماعي، وقالت بأن هذا التعديل يأتي في إطار تقديم خدمات المساعدة للنساء المتزوجات الراغبات في الحصول على معاش الضمان، ويشترط على النساء المتزوجات الإلتزام بهذه الشروط من أجل الحصول على استحقاق المعاش الشهري الذي تصرفه الوزارة، كما ترغب الوازرة في أن توصل الدعم فقط للمحتاجين وفي السطور التالية نستعرض لكم كافة الشروط المطلوبة والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

يجب على الزوجة أن تكون قد وصلت إلى عمر الشيخوخة. يشترط أن تقيم المرأة المتزوجة إقامة دائمة في المملكة وتقديم إثبات “عقد إيجار وصل كهرباء”. في حالة انقطعت أخبار زوجها أو غيابه عنها تكون الزوجة مستحقة للمعاش. يشترط عدم إمتلاك المتزوجة لأي عقارات أو أراضي. في حالة وجود أبناء وكان الزوج يتعاطى مخدر يجب تقديم إثبات على ذلك. يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري للزوج الحد المانع لذلك. في حالة كانت المتزوجة من زوج أجنبي ولديها أولاد، يجب أن يكون زوجها لا يستطيع العمل. يشترط على المتزوجة أن تكون سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي. يشترط عدم امتلاك الزوجة أي سجل تجاري أو سجل مهني.

طريقة تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تسائلت العديد من النساء المتزوجات حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التسجيل يكون إلكترونيا، وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ويتم تقديم كافة البيانات الخاصة بالمتقدمة بشكل صحيح وبدقة، حيث سيتم مراجعة جميع الطلبات من قبل الجهات المختصة، وسننتقل الآن للتعرف على كيفية تسجيل المتزوجة في الضمان من خلال شرح مفصل بالخطوات، وسنكون معكم خطوة بخطوة كما يلي.

في البداية، يجب الانتقال إلى زيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي. بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول. الآن الضغط على كلمة تسجيل جديد. بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في المكان المخصص. أدخل كلمة المرور ثم تأكيدها. أدخل كود التحقق الظاهر أمامك. قم بالنقر على الموافقة على الشروط والضوابط. تقديم الوثائق اللازمة عن طريق رفعها بشكل إلكتروني. كتابة رقم الهاتف المحمول. أخيرا قم بالضغط على كلمة إرسال.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة؟

تحصل المرأة المتزوجة على راتب شهري من الضمان الاجتماعي، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية قيمة الراتب الذي تتقاضه المرأة المتزوجة من الضمان شهريا، حيث تحصل المرأة المتزوجة على راتب بقيمة 2570 ريال، فيما تحصل التي لديها ثلاثة أطفال على مبلغ نحو 3140 ريال، وتمنح المرأة التي لديها أربعى أطفال مبلغ مالي بقيمة 3710 ريال، وتحصل المرأة التي لديها خمسة أطفال على مبلغ نقدي من الضمان يودع في حسابها البنك بمقدار 4280 ريال سعودي.