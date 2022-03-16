نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية رقم الجوال والواتساب في المقال التالي
عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، تعمل على تقديم المساعدات المالية والعلاجية وغيرها من المساعدات العينية أيضاَ، تلك التي ينجذب إليها الكثير من المواطنين الذين يعانون من حالة من العجز المالي تدفعه بمطالبة مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي لم تتأخر عن أي شخص، بعد التأكد من استحقاقه لطلب المساعدة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد ومطالبة المساعدة.
المساعدات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد
تنوعت المساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي تتمثل في:
- سكن للمواطنين الذين يبحثون عن ملجأ لهم.
- مساعدات مالية لسداد الديون.
- مساعدة الشباب المقبولين على الزواج.
- سداد ديون المتعثرين والفقراء.
- تقديم المساعدات للأرمل والمطلقات.
- مساعدات علاجية.
طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد
هناك عدة طرق لتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد ومطالبة المساعدة المالية منه، وهي ما تتمثل في:
- رقم الواتساب: 8004000000
- رقم الجوال الخاص بالأمير عبد العزيز بن فهد لتواصل من داخل السعودية: 485232658966
- لتواصل من خارج السعودية مع الأمير عبد العزيز بن فهد الاتصال على: 920030003
- عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كتابة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
الصيغة الصحيحة لتقديم طلب مساعدة من أحد الأمراء يجب أن تسرد بشكل تسلسلي تبدأ بتقديم التحية والسلام للأمير، وسرد الطلب بشكل موضح كما سنوضح لكم الآن:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد
شرح الطلب والمساعدة المرغوب فيها، مع توضيح أسباب تقديم الطلب، وشرح الظروف والمعانه التي دفعتك لكتابة هذا الطلب، مع مراعاة التنسيق في الكتابة وتنظيم الطلب.
أخيراً تذكر اسم صاحب الطلب ورقم جوالة والعنوان.
وقد يبحث الكثير من المواطنين عن الأرقام الصحيحة وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد للمطالبة بالماعدات التي يحتاجون إليها، وقد قدمنا لكم طرق التواصل الصحيحة في انتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما، ونتمنى للجميع التوفيق.
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