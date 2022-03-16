نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهرياً دفعة رمضان عبر sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل: – موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً بعد إيداع الدفعة الثانية، فإن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً نوضحه بعد إيداع الدفعة الثانية من معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، في بيان صحفي أصدر وزارة الموارد البشرية السعودية عن بدء إيداع الدفعة الثانية من معاشات الضمان الاجتماعي المطور، وتم هذا بعد الإعلان عن نظام جديد للحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين المستفيدين للمعاش.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً

بدأت وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي من عام 2021، بالإعلان عن عمل نظام حديث ومطور من أجل المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وقد تم وضع مسمى له ليسمى نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويكون له شروط مشددة عن النظام العادي في إلحاق المستفيد من المواطنين السعوديين.

يعد هذا النظام أحد الأنظمة التي قام بتطويرها المسئولين داخل المملكة، باذلين ما بوسعهم لتحقيق ما يعرف باسم رؤية 2030 م، ويتم التسجيل من خلال الرابط المتاح عبر تسجيل اسم المستخدم وكلمة مرور، وفي حال لم يمتلك الشخص حساب رسمي يتم إنشاء حساب جديد، واستكمال كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين، وهي كالآتي:

أن يكون المستفيد من المواطنين السعوديين، أو حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من النساء الغير سعوديات المتزوجات من سعوديين والأرامل والمطلقات لأزواج سعوديين.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من الرجال الغير سعوديين المتزوجات من سعوديين والأرامل والمطلقين لزوجات سعوديات.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من الأيتام لديهن بطاقات تنقل.

استيفاء المستفيدين لكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمات الصحة والتعليم الخاصيين بالأبناء، مع الالتزام بمواعيد برامج التدريب والتوظيف للقادرين منهم.

أن تكون الأسرة مستحقة للمعاش فلا يكون أحد أفراد الأسرة يدرس خارج الدولة.

أن لا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته مالك لأصول ذات قيمة عالية.

الحد الأقصى للمعاش

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي عن إمكانية صرف الحد الأقصى للمعاش الخاص بالأسرة ليكون متوسط المبلغ ألف ومئة ريال سعودي، بينما يصبح معاش الفرد المستقل هو خمسمئة وخمسين ريال سعودي، حتى يقوم بتحديث بياناته بشأن زواجه وولادة أطفاله.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في وقت سابق أصدرت وزارة الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن محاولاتها في توحيد مواعيد صرف المعاشات لكافة الفئات المستفيدة الجدد والقدامى والحاليين، وسيكون موعد الصرف بشكل دوري شهري هجري ويمكن معرفة المواعيد الثابتة من خلال الموقع الرسمي عبر المنصة المخصصة.

قد أوضحنا لكم الكثير من التفاصيل عن معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتي من خلاله تستطيعون التعرف هل أنتم مستحقين للدعم أم لا، وفي بداية الأمر يجب النظر إلى الحد المانع للصرف، ويُذكر أن دائماً ما نوافيكم بكل جديد بشأن هذه المعونة المُطلقة حديثاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الجدير ذكره أن نظام الضمان الاجتماعي المطور قد تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية يوم عشرين من شهر نوفمبر في العام الماضي 2021 والذي يوافقه اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر 1443، وبدأ استقبال الطلبات لتلقي الدعم في شهر ديسمبر، وبدأ صرف الدفعة الأولى في شهر يناير وبدء صرف الدفعة الثانية في شهر فبراير وهكذا.

آلية حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

تعمل آلية حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة، وجمع القيمة الخاصة بالدخل الشهري، وبعد ذلك تقوم بخصم 50% من قيمة ذلك الدخل الشهري، ومن ثم نضيف ذلك إلى مجموع الدخل الغير مكتسب، وذلك مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم نعمل على مقارنة ذلك الدخل بالحد الأدنى للراتب وفقًا الاستحقاق الشهري لعدد الأفراد.

هل منصة الضمان الاجتماعي المطور ومنصة الضمان الاجتماعي القديم يعملان؟

نعم، منصة الضمان الاجتماعي القديم إلى جانب منصة الضمان الاجتماعي المطور يعملان معاً في وقتنا الحالي، وينزل الدعم من المنصتين للمستحقين والمستفيدين، ولكن هذا الأمر حتى فترة محددة، حتى شهر مايو المقبل فقط، حيث عند قدوم هذا الشهر سيكون قد تم نقل جميع المستحقين من المنصة القديمة إلى المنصة الجديدة.

آلية الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تسجل في نتيجة الضمان الاجتماعي المطور عليك أن ترغب في معرفة خطوات الاستعلام والتي تخص معرفة أن كان تم قبوله في صرف معاش الضمان الاجتماعي أم لا، وتتمثل آلية الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

نقوم بالدخول على البوابة التي تخص الدعم والحماية الاجتماعية، والتي هي مصممة من أجل الضمان الاجتماعي المطور.

نقوم بتسجيل الدخول، وذلك عن طريق اختيار زر طلباتي من على الشاشة أو نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور.

يقوم الموقع بطلب رقم الطلب الخاص بنا أو رقم السجل المدني الذي نقوم بكتابته والتأكد منه.

نقوم بكتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع، وبعد ذلك نضغط على زر الاستعلام، وسوف نجد جميع التفاصيل التي تخص نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي المطور ظاهرة أمامنا.

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.

أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.

أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

وبعد أو أوضحنا لكم الشروط اللازم تواجدها في المستفيد حتى يتم قبوله ومنحه الدعم المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نود أن نشير إليكم أنه على المستحقين القدامى والمستفيدين الجدد أن يقوموا بالتسجيل سريعاً في منصة بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية قبل إغلاق باب التسجيل في الدعم واستحقاق هذه المعونة.

أهم العوامل التي تؤثر على قبول الضمان الاجتماعي المطور

للعلم لا تكون قيمة المساعدة التي يتم تقديمها من الضمان الاجتماعي المطور واحدة بل تتغير من فرد إلى آخر، عايز انها ليست معاشات سابته يتم صرفها لجميع الأفراد المستحقين، حيث يتوقف ذلك بناءً على عدد الافراد المعلنين او التابعين للاسرة، وايضا يكون ذلك بناء على إجمالي الدخل الذي يتم حسابه لجميع الافراد، وكل ذلك الاجانب الثروات المملوكة والأصول الخاصة بالمتقدم، أنه يتم حساب قيمة الدخل الشهري المكتسب أيضا غير المكتسب ثم مقارنته بالحد المانع الضمان الاجتماعي المقرر.