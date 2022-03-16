طلب منحة أرض من البلدية ومن الديوان الملكي مجاناً والشروط وطريقة التقديم الإلكترونية

تستقبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يومياً طلبات الحصول علي الأراضي المجانية، ففيما يلي نقدم لكم طريقة طلب منحة أرض من البلدية، فقد يتلقى أيضاً الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية يومياً طلبات المتقدمين للحصول على المنحة المقدمة من هيئة الديوان الملكي للمواطنين المستوفين للشروط، حيث جاء هذا بناء على قرار من الرئاسة، فالديوان الملكي في المملكة هو حلقة الوصل بين ملك السعودية وبين الحكومة وهو المسؤول عن تلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات بالنسبة للمنح وغير ذلك، فقد يقوم الديوان الملكي باستقبال طلبات التقديم على منحة أرض الديوان المقدمة من قبل الرئاسة ومراجعة الطلبات ويتم صرف المنحة للفئات الأكثر احتياجا كل حسب حالته وظروفه المعيشية.

شروط طلب منحة أرض من البلدية والديوان الملكي في السعودية

وجاءت هذه المنحة من قبل الديوان وذلك للوقوف بجانب المواطنين السعوديين وذلك بعد ما أعدت الدولة عدد من الأراضي الزراعية المجانية عن طريق وزارة الإعمار والإسكان بالمملكة لتكون بذلك مساندة من قبل الرئاسة للمواطنين ودعمهم وللحصول على قطعة أرض للمسكن، فقد تقوم وزارة الشؤون البلدية بتوفير الأراضي التي تصلح للسكن والإعمار فيها وتوزيعها مجاناً علي المواطنين المستوفين للشروط المطلوبة بهدف حل مشاكل الإسكان وتطوير المملكة وفقاً لرؤية عام 2030 م.

حتماً أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية ومقيما بها.

أن لا يكون عمر المتقدم للمنحة أقل من ١٨ سنة.

أن يكون عمر المتقدمة من الأرامل والمطلقات أكثر من ٢٥ سنة.

زيارة الموقع والتقديم عليه من خلال الرابط المعلن عنه.

أن لا يكون المتقدم ذو حيازة أو ملكية لأي ارض سواء كانت ارض معدة للبناء أو ارض زراعية.

بالنسبة الأرامل والمطلقات سوف يكون لهم الأولوية حال استيفائهم جميع الشروط.

طريقة التقديم على منحة أرض الديوان