نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرات سياحية جديدة تقدمها السعودية شروط الحصول على التأشيرة والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرات سياحية جديدة للمملكة العربية السعودية مكانه هامه في العالم العربي لاحتوائها على افضل بقاع الأرض الحرمين الشريفين، وازدخارها بالتراث الثقافي والحضارات القديمة مع تنوع التضاريس والمناظر المبهجة وشواطئها الممتدة التي جعلتها وجهة مثالية للسياح، لذلك حرصت المملكة بالتعاون مع وزارة السياحة على تطوير السياحة ورفع معدل الاستثمار فيها عن طريق فتح أبوابها للعالم من خلال أصدار تأشيرات سياحية جديدة، إلى جانب تنمية القوى العاملة فيها وجذب الزوار والسياح من خارج المملكة السعودية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يعد انطلاق السياحة هومن أهم الأركان الأساسية لرؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لعصر ما بعد النفط.

تأشيرات سياحية جديدة تقدمها السعودية

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير موقعا إلكترونيا لتسجيل كل من يرغب في زيارتها والحصول على التأشيرة السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام، فمن خلالها يمكن للسياح والزوار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة للتقدم للحصول على الفيزا السياحية الإلكترونية من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية، سوف تتيح لك التأشيرة السياحية للسعودية تعدد الدخول للمملكة وستكون صلاحيتها عام واحد، وتسمح للسياح والزوار بقضاء ما يصل إلى 90 يوما في المملكة وممارسة الأنشطة المتعلقة بالسياحة بالإضافة انه يمكن من خلالها القيام بالعمرة، مع اخذ الاحترازات وتطبيق الشروط التي أعلنتها المملكة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن جنسيات 49 دولة المؤهلة للحصول على الفيزا السياحية الجديدة هي الآتية:

شمال أمريكا : – كندا – الولايات المتحدة الأمريكية

أوروبا : – أندورا – النمسا – بلجيكا – بلغاريا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – الدنمارك – إستونيا – فنلندا – فرنسا – ألمانيا – اليونان -هولندا – هنغاريا – آيسلندا – إيرلندا – إيطاليا – لاتقيا – ليختنشتاين – ليتوانيا – لوكسمبورج – ملاطا – موناكو – مونتي نيغرو – النرويج -بولندا – البرتغال – رومانيا – روسيا – سان مارينو – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – أوكرانيا – المملكة المتحدة

آسيا : – بروناي دار السلام – الصين (بما في ذلك هونغ كونغ ومكاو) – اليابان – كازاخستان – ماليزيا – سنغافورة – كوريا الجنوبية استراليا : استراليا و نيوزيلندا.

ويجب على السياح والزوار من الدول الأخرى التقدم للحصول على تأشيرة قنصلية من ممثلي المملكة بالخارج. كما يمكن لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن التقدم للحصول على التأشيرة عند الوصول.

شروط الحصول على التأشيرة السياحية الجديدة للسعودية

أن يكون سن مقدّم الطلب للحصول على الفيزا السياحية 18 عامًا فما فوق. المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب أن يتم تحديد ولي الأمر في الطلب. صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 اشهر. تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة. حجز فندق أوتوضيح مكان السكن داخل المملكة العربية السعودية. خطاب HR من جهه العمل. كشف حساب بنكى. تقديم خط سير الرحلة. اشتراط وجود تطبيق «توكلنا» على هاتف القادم عند الدخول إلى المطار.

بالإضافة إلي بيانات شخصية كاملة لمقدم الطلب على سبيل المثال عنوان المنزل في بلد الإقامة.

ومن الجدير بالذكر هو أن الكفيل غير مطلوب للحصول على هذا النوع من التأشيرات، وأيضا لا توجد أي اشتراطات دينية على مقدم طلب الحصول على التأشيرة السياحية للسعودية.