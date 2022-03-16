رقم الصندوق العقاري الموحد وعناوين الفروع داخل المملكة العربية السعودية

رقم الصندوق العقاري الموحد وعناوين الفروع من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين، حيث أن الصندوق العقاري من أحد القطاعات المهمة جدا لدي الكثير مما أصبح عدد كبير من الاشخاص يقوم بالبحث عنه وعن أرقام التواصل معه وفروعه، فهو حلقة التواصل لإنشاء التمويل العقاري والتنمية العقارية الأساسية و يقدم القروض العقارية لإنشاء مشاريع سكنية، هو من أحد أهم الخدمات التي قدمتها المملكة لكي تسهل على جميع المواطنين والوافدين، كما يوفر الصندوق العقاري الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة و تكون هذه الوحدات الافضل على الاطلاق من حيث التصميم و التجهيزات و يمكن من خلال هذا المقال أن نتعرف على رقم الصندوق العقاري بشكل تفصيلي.

صندوق التنمية العقاري الموحد

صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية يساعد على توفير عدد كبير جداً من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين مع توفير الوحدات السكنية إذا كان للايجار أيضا أو تمليك، فهو يسعي على تحقيق كافة الخدمات لجميع القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ويمكنك التواصل معهم بشكل الكتروني، أو من خلال رقم صندوق التنمية التنمية العقارية الموحد وهو (199088) يمكنك من خلال هذا الرقم الإستفسار من خدمة العملاء.

ارقام صندوق التنمية العقاري في جميع فروع المملكة

التنمية العقارية هي أحد أنواع الخدمات المتميزة على الإطلاق

ولهذا سعت على توفير بعض الأرقام المخصصة لصندوق التنميه الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي: