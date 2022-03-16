شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من العاطلين عن العمل بالمملكة السعودية 1443

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل بالمملكة 1443 قامت وزارة الموارد البشرية في الفترة الأخيرة بتحديد أهم الشروط التي تتعلق بالضمان الاجتماعي حتى يتم منحها للأشخاص المستحقين لكي يستفيدوا من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتمكنوا من تأمين حياة كريمة لهم، لهذا سوف نوضح لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني شروط الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل فيه والفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم معرفة الخطوات التي ينبغي اتباعها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي:

يتم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الإنترنت. بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل تفصيلي والتي تشمل رقم الجوال ورقم الهوية. بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق بشكل دقيق للغاية ثم اختيار معاش الضمان الاجتماعي وتقوم الموافقة على الشروط بعد الاطلاع عليها ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يوجد بعض الشوط الهامة التي ينبغي أن تتوافر للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وهي كالآتي:

ينبغي على المتقدم أن يكون بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى وأن يتواجد داخل البلاد بشكل دائم.

يجب أن يثبت هذا المتقدم أنه ليس لديه أي أملاك أو سجل تجاري ويقوم بتقديم الأوراق الطبية التي توكد عدم القدرة على العمل.

يتم تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت أن هذا الشخص لا يحصل على أي أعمال مالية من قبل المؤسسات الموجودة داخل المملكة السعودية.

الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي