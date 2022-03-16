كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية بالخطوات عبر منصة أبشر وشروط ورسوم التمديد

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية بالخطوات عبر منصة أبشر، تفرض المملكة العربية السعودية مواطني جميع البلدان الحصول على تأشيرة عند زيارة المملكة، ماعدا مواطنو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فهم يمكنهم زيارة المملكة عن طريق استخدام هوياتهم الوطنية فقط، ووفقًا لهذا يجب على جميع القادمين إلى المملكة الحصول على التأشيرة المناسبة لهم بناء على غرض الزيارة للمملكة، وتتيح السعودية للقادمين إليها عددا من التأشيرات منها تأشيرة الزيارة، وهي عبارة عن تأشيرة مخصصة للزيارات منها الزيارات العائلية لدى المقيمين داخل المملكة الراغبين في إحضار أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، ويمكن للمقيمين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربهم من الدرجة الأولى على مدار العام ماعدا موسم الحج، وتكون مدتها شهر قابل للتجديد، وبعد أن قدمت وزارة الداخلية السعودية بياناً تحذر فيه المقيمين في المملكة العربية السعودية من التعرض للعقوبات الغرامات في حالة تجاوز المدة المحددة لتأشيرة الزيارة العائلية، فأصبح يبحث الكثير من المقيمين عن معرفة خطوات تمديد الزيارة العائلية بالمملكة قبل انتهاء المددة المحددة للتأشيرة والتعرض للعقوبات والغرامات التي حدتها السلطات بداخل وزارة الداخلية السعودية.

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالخطوات عبر منصة أبشر

تسعى حكومة المملكة إلي مواكبة التطور الرقمي وتحويل جميع الخدمات للمنصات الإلكترونية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وفي إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية للتخفيف من الأعباء على المقيمين والمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم اصبح يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني حتى يتمكن المقيم من استقدام عائلته وأقاربه من الدرجة الأولي بسهولة ويسر.ويمكنهم أيضا تمديد مدة تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عن طريق منصة أبشر في خطوات بسيطة وهى كالتالي:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية. قم باختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. اختيار خدمات الجوازات والتأشيرات. اختيار الخدمة المطلوبة ( تمديد تأشيرة الزيارة العائلية). تحديد المدة الزمنية التي ترغب في تمديدها لتأشيرة الزيارة. أدخال بيانات الزائر طالب خدمة التمديد. سداد رسوم التمديد. تقديم الطلب.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة