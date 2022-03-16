كيفية إصدار و تجديد جواز السفر السعودي لمن هم أقل من 15 عام، تسعى جاهدة حكومة المملكة العربية السعودية إلي مواكبة التطور الرقمي وتحويل جميع الخدمات للمنصات الإلكترونية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من الأعباء على المقيمين والمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم اصبح يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن هم أقل من 15 عام بشكل إلكتروني خلال منصة أبشر، فهي خدمة إلكترونية من ضمن خدمات كثيرة تقدمها المديرية العامة للجوازات عبر منصة أبشر، فتعتبر منصة ابشر ابرز المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين وأيضاً لأفراد الأسرة الأقل من 15 عام.

كيفية إصدار و تجديد جواز السفر السعودي لمن هم أقل من 15 عام من خلال منصة أبشر

يبحث المواطن السعودي عن كيفية إصدار جواز السفر لأول مرة أو تجديد جواز السفر السعودي المنتهي ليتمكن من الحصول على صلاحية جديدة تمكنه هو وأفراد أسرته الأقل من 15 عام من السفر خارج المملكة العربية السعودية أو العودة إليها طبقا لشروط محددة وضحتها المديرية العامة للجوازات عبر منصة أبشر وهى كالتالي:

شروط إصدار جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر لأفراد الأسرة الأقل من 15 عام

توافر عنوان لفرد الأسرة الأقل من 15 عام مسجل في أنظمة البريد السعودي، بهدف إيصال الجواز المصدر إليه.

عدم إصدار بطاقة هوية وطنية لفرد الأسرة.

أن يتواجد الشخص طالب الخدمة داخل المملكة.

عدم وجود جواز سفر سابق لدى فرد الأسرة الأقل من 15 عام.

يجب سداد رسوم إصدار جواز السفر لفرد الأسرة الأقل من 15 عام بما يناسب مدة الصلاحية المختارة.

في حالة كان عمر فرد الأسرة أقل من15 عاماً يكون إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط.

شروط تجديد جواز السفر السعودي لمن هم أقل من 15 عاماً

في حالة كان عمر فرد الأسرة أقل من15 عاماً يكون تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط.

أن يكون الشخص على قيد الحياة.

عدم إصدار بطاقة هوية وطنية لفرد الأسرة.

يجب سداد رسوم تجيد جواز السفر لفرد الأسرة الأقل من 15 عام بما يناسب مدة الصلاحية المختارة.

أن يتواجد الشخص طالب الخدمة داخل المملكة العربية السعودية.

تسديد كل المخالفات المرورية التي تم تسجيلها.

ضرورة عدم وجود بصمة لفرد الأسرة الأفل من 15 عام لدي أنظمة وزارة الداخلية.

ضرورة أن لا يكون جواز السفر الحالي مفقوداً أو تالف.

عند إرسال طلب تجديد جواز السفر لفرد الأسرة الأقل من 15 عام يجب إرفاق صورة حديثة لا تتجاوز ال6 أشهر.

يتم تجديد جواز السفر بعد أن يوفق موظف الجوازات على طلب التجديد.

خطوات إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لفرد الأسرة الأقل من 15 سنة من خلال منصة أبشر