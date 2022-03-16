نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور يمنح المتزوجة فرصة التسجيل والطلب sbis.hrsd وموعد نزول دفعة شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور، من أبرز الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها ولقت إقبال كبير عليها، فتلك المنحة يتم تقديمها للمواطنين بناء على شروط ومعايير يجب توافرها في المسجلين، ومؤخراً تم إعلان فرصة لسيدات المتزوجين لتسجيل وطلب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك ما يكون بشروط محدده سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، بالإضافة لتوضيح طريقة التسجيل، وموعد نزول دفعة شهر رمضان الكريم.

موعد نزول دفعة شهر رمضان من الضمان الاجتماعي المطور

من المقرر أن يكون موعد نزول دفعة شهر رمضان في اليوم الثاني من الشهر والموافق يوم الأحد الثالث من شهر أبريل، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم موعد الصرف لمنح المواطنين فرصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل قدوم الشهر الكريم.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي للمتزوجين

من أبرز وأهم الشروط التي يجب الاهتمام بها لمنحة الزوجة فرصة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ما يلي:

أن تكون الزوجة قد بلغت سن الشيخوخة. تقديم ما يثبت إقامة الزوجة داخل السعودية إقامة دائمة، وذلك بتقديم إيصال عقد كهرباء أو عقد إيجار للمنزل. الزوجة يحق لها طلب معاش الضمان الاجتماعي في حالة غياب الزوجة وانقطاع أخباره. عدم امتلاك الزوجة أي ممتلكات باسمها. في حالة تعاطي الزوج للمواد المخدرة، يشترط تقديم ما يثبت ذلك وتقديم شهادات الأبناء. تستمتع الزوجة بمعاش الضمان الاجتماعي في حالة دخول الزوج السجن ووجود أبناء بينهم. يشترط ألا يتعدى الدخل الشهري للزوجة للحد المانع للضمان. الزوجة المتزوجة من رجل غير سعودي، يشترط عليها تقديم ما يثبت عدم قدرته على العمل. عدم امتلاك الزوجة سجل تجاري أو سجل مهني باسمها.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 للمتزوجات

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي.

الضغط على تسجيل جديد.

أدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ الميلاد للزوجة.

كتابة رمز التحقق المرئي كما هو موضح أمامك.

الموافقة على الشروط والضوابط.

إرفاق الوثائق اللازمة أثناء التسجيل.

تسجيل رقم الهاتف المحمول.

الضغط على إرسال.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القيمة المالية لمعاش الضمان الاجتماعي للمتزوجات وهي:

تبلغ قيمة معاش الضمان الاجتماعي للمتزوجة 2570 ريال سعودي، وفي حال كانت الزوجة تعول ثلاثة أبناء فتبلغ قيمة الضمان الاجتماعي لها 3140 ريال سعودي، وإذا كان عدد أبنائها أربعة أبناء فقيمة معاش الضمان الاجتماعي لها 3710 ريال، وإذا كانت الزوجة تعول خمس أفراد فقيمة معاش الضمان الاجتماعي المقدم لها هو 4280 ريال سعودي.