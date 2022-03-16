نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب “حالة الطلب عبر الرابط الجديد 1443” hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب، حيث يستمر البحث عن المساعدة المقطوعة في المملكة بين المواطنين والمواطنات الذين قاموا بالتقديم عليها، حيث تقدم على المساعدة المقطوعة المئات من الأشخاص للاستفادة من المبلغ الذي قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي نقدا يستلمها المستفيد عبر حسابه البنكي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على المساعدة المقطوعة وهذا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على كافة التفاصيل.

المساعدة المقطوعة تويتر

ونتابع معكم آخر أخبار المساعدة المقطوعة، والتي تعتبر من أهم أشكال الدعم التي تصرف مرة واحدة فقط للمستفيد مدى حياته، حيث يحصل المستفيد منها على مبلغ قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، وهذا يعتمد على الحالة وعدد أفراد الأسرة والسن إلخ، وقد تقدم على المساعدة المقطوعة عشرات الأشخاص الذين يريدون الاستفادة منها، وينتظرون الرد على الطلب الخاص بهم.

التقديم على المساعدة المقطوعة

أما بالنسبة للتقديم على المساعدة المقطوعة، والتي يبحث عنها أيضا ويتسائل عنها العديد من الأشخاص، فنود أن نعلمكم أنه للأسف قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بغلق التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقد تم استبدالها بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقد تحدثنا معكم عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث سيمكنكم التعرف بشكل مفصل على هذا النظام وشروطه، وكيفية التسجيل فيه بالتفصيل وبطريقة صحيحة.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

ويمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة ويسر برقم الطلب أو برقم السجل المدني الخاص بالمتقدم، وهذا في حالة إذا كنت قد تقدمت قبل إغلاق التسجيل الخاص به، وهذا ما سنشرحه لكم في الأسطر القادمة.

وفي حالة اذا لم تكونوا حالفكم الحظ وسجلتم على المساعدة المقطوعة قبل أن يتم إغلاق التسجيل بها، فيمكنكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، والذي أصبح يشمل كل المواطنين السعوديين الموظفين والعاطلين وهذا وفق شروط معينة، حيث إنه في حالة تقديمك عليه وتم قبولك، فسيتم صرف راتب تعرفنا على كيفية حسابه في مقال حاسبة الضمان المطور، والذي يعتمد على عدد التابعين لك.

وقد تعرفنا معكم أيضا على موعد نزول الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.

المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

اذهب إلى رابط الاستعلام عن طلب في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط hrsd.gov.sa.

اكتب رقم السجل المدني (رقم الهوية) الخاص بك في الخانة المخصصة.

ثم ادخل رقم الطلب خاصتك الذي حصلت عليه بعد التسجيل في خانة رقم الطلب.

بعدها ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم اضغط على عرض لتظهر لك حالة طلبك، ونتمنى أن يكون تم قبوله.

رقم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كما ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بالحصول على المساعدة المقطوعة الخاصة بك عن طريق التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واعطائهم رقم الطلب الخاص بك، وسوف يخبرك عن الحالة الخاصة بالمقطوعة، وهذا عبر الرقم التالي:

الرقم الموحد لخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: 19911.

هذا كان مقالنا عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، حيث تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، وتعرفنا معكم أيضا على قنوات التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتواصل وهذا لمعرفة حالة الطلب بشكل مباشرة منهم شخصيا، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات فلا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات في موقعكم ثقفني.