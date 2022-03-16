نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراحل تطبيق كود البناء السعودي وفقًا لقرار وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراحل تطبيق كود البناء السعودي ، ازدادت التساؤلات عن كود البناء السعودي، باعتباره أحد أهم المشروعات المقامة على أرض المملكة العربية السعودية، والتي ستعود بالنفع على مجال أعمال التشييد والبناء، لأنه سيشمل بداية ومراحل التصميم، حتى الانتهاء تمامًا من كل التشطيبات، والهدف من إطلاقه تطوير المنشآت، والتأكد أنها وفقًا للمعايير المطلوبة، والتي تلاءم القوانين التي وضعتها المملكة العربية السعودية، ولقد تم الإعلان أنه سيكون تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، وخلال السطور القليلة القادمة سنتعرف عن ما هي ملامح كود البناء السعودي، وما هو موعد تطبيق كود البناء السعودي.

مراحل تطبيق كود البناء السعودي

تم الإعلان عن بدء انطلاق برنامج كود البناء السعودي 2018، وبهذا سيتم إيقاف العمل بأي كود آخر معمولًا به سواء أكان للمنشآت العامة والخاصة، ولقد تم الإعلان من قَبل الحكومة السعودية أنه سيتم على 5 مراحل:-

المرحلة الأولى

يشترط فيها ألا تزيد مساحة المتر عن 23 متر، وذلك للمباني الحكومية، الإدارية، الأبراج، المستشفيات، الفنادق.

وبدأت المرحلة من شهر ذي القعدة 1439 هـ.

المرحلة الثانية

يتم فيها تطبيق المباني ولا تزيد ارتفاعها عن 23 متر.

خاص بالمنشآت الرياضية، التعليمية، المراكز التجارية، المباني، أبراج الاتصالات.

وتم تطبيقه من عام 1441هـ.

المرحلة الثالثة

تشتمل على صالات الأفراح، الشقق الفندقية، مراكز الرعاية الصحية، المباني السكنية، الترفيهية، السينما، المسارح.

وبدأت المرحلة الثالثة من عام 1442 هـ.

المرحلة الرابعة

سيطبق فيها على مباني الأعمال، مثل المطارات، مكاتب البريد، البنوك، محطات التليفزيون.

والتي بدأت من عام 1443هـ الجاري.

المرحلة الخامسة والأخيرة

والتي تشتمل على المباني العامة، الخاصة، وتبدأ من بداية عام 1444هـ.

كود البناء السعودي

هو رخصة بناء تمنحها وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، من أجل السماح بالبناء.

ولكن وفقًا لشروط محددة تحددها الوزارة، بحيث تكون المباني السكنية بشكل استرشادي.

وهذا يحقق السلامة والأمان والصحة العامة لأنه يشترط توفير كل العوامل الأخرى للبيئة الصحية.

مثال إجادة التهوية، الإضاءة، لأنه سيعمل على تحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات.

موعد تطبيق كود البناء السعودي

لقد تم تحديد 21 ذي القعدة 1442، الموافق 1 يوليو 2021 موعد تطبيق كود البناء السعودي، والذي سيكون تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

بالإضافة لتلقي المساعدات من قبل الجهات التي لها علاقة بهذا الأمر، ولقد تم الإعلان أن التطبيق سيشمل على بعض الجهات وهي كالآتي:-