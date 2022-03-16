وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 وشروطها وخطوات التقديم

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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها أغلب الخريجين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعتبر فرصة عظيمة للالتحاق بالوظائف المقدمة، ومنذ وقت الإعلان عنها يبحث الجميع عن شروط التقديم، والطرق المتاحة للتقديم، وما هي الوظائف أيضًا المتاحة بها، لذا قررنا اليوم أن نساعدكم في توضيح كل شيء عن وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443.

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق 45 وظيفة إدارية لجميع الخريجين، وتختلف الوظائف باختلاف الرتبة، كما أعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية، أنها اتاحت 1400 فرصة تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية.

ويمر فيها المتدرب عدة مراحل مثل الخطوة الأولى التقديم من خلال البوابة، الثانية الترشيح وتوقيع العقود، الثالثة التدريب النظري والعملي، الرابعة الاختبارات والتقييم، والخاصة التوظيف، وجاءت الوظائف كالآتي:-

وظيفة رجل أعمال.

مساعد إداري.

وظيفة مراقب سلامة وأمن.

ضابط اتصالات.

مدير إنشاءات.

محصل ضرائب.

فني صيانة الآلات.

عالم إحصائي.

فني تبريد وتكييف.

سكرتير خاص.

مشغل آلة مكتب.

عالم اقتصادي.

باحث قانوني.

مساعد أمين مكتبة.

سكرتير.

كاتب.

مسئول علاقات عامة.

محاسب مساعد.

مدقق طلبات.

مدقق مشتريات.

مساعد إداري.

مهندس صناعي.

فني صيانة آلات.

ميكانيكي معدات.

مترجم إنجليزي.

محاسب.

مهندس كهربائي.

شروط التقديم على الوظائف

من أجل الالتحاق بوظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443، يجب استيفاء كل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي تتمثل في الآتي:-

سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من كان أحد والديه يعمل بالخارج نيابة عن الدولة السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو دبلوم، درجة بكالوريوس.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ألا يكون المتقدم قد سجل بالسابق في منصة طاقات.

إمكانية الحصول على دعم التوظيف من صندوق تنمية الموارد البشرية.

شرط اجتياز مقابل العمل للالتحاق بأحد الوظائف المقدمة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

يفضل أن يكون المتقدم قريب من المحاجر المطلوب الالتحاق في أحد الوظائف المتاحة بها.

خطوات التقديم على الوظائف

أتاحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على أيقونة (سجل الآن) الخاصة بطالب العمل.

على الفور سيتم تغيير الصفحة لإضافة كل البيانات الإلزامية.

كتابة الاسم.

إدخال البريد الإلكتروني، وتأكيده مرة أخرى.

إضافة رقم الهوية الوطنية.

إضافة رقم الجوال.

إنشاء رقم السر وكتابته مرة أخرى.

رابط التقديم على الوظائف المتاحة 1443

لقد أعلنت وزارة الصناعة عن توفر رابط يمكن من خلاله التقديم والاستعلام عن كل الوظائف المتاحة، والأهم يجب تسجيل حساب عبر الموقع:-

ثم الضغط على سجل الآن.

إذا كان المتقدم صاحب عمل يتم اختيار التسجيل في الأيقونة بالأعلى، وإن كان طالب للعمل يتم اختيار الأيقونة بالأسفل.

ثم إدخال كل البيانات الإلزامية.

ومن بعدها سيتم إنشاء حساب.

مزايا وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

بعد أن تعرفنا سويًا على الوظائف المتاحة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشروط التقديم، وما هي خطوات التسجيل في الموقع الرسمي للوزارة، سنتعرف على أبرز المزايا التي ستحصلون عليها والتي تتمثل في الآتي:-