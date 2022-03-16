نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة تويتر | رابط الاستعلام الجديد HRSD.GOV.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالمساعدة المقطوعة، حيث يبحث المئات من المواطنين في جميع أنحاء المملكة يوميا عن المساعدة المقطوعة، والتي تقدم عليها الكثير من المواطنين ويتنظرون صرفها لهم، وخاصة بعد أن طال الانتظار، حيث تقدم الكثير من الأشخاص على المساعدة المقطوعة قبل أن يتم غلق التقديم منذ فترة، ويريدون الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بهم، وسنتعرف معكم في هذا المقال بالخطوات طريقة الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، وهذا عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا.

المساعدة المقطوعة

وتعتبر المساعدة المقطوعة أحد أشهر أشكال الدعم التي تصرف مرة واحدة للمواطنين المستحقين في المملكة، حيث إنها سميت المقطوعة لذلك حيث إنها يتم صرفها للمستفيد مرة واحدة فقط، وهي عبارة عن مبلغ مالي قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي للمستفيد وهذا حسب عدد أفراد أسرته ووضعه المادي والاجتماعي.

ويعتبر الحصول على المساعدة المقطوعة أفضل بكثير من الحصول على قرض بمبلغ من أي بنك من البنوك، والتي يتطلب سدادها ودفع الفوائد عليها.

حيث تقدم على المساعدة المقطوعة الكثير والكثير من المواطنين وهذا قبل أن يتم إغلاق التقديم عليها لأجل غير مسمى، وسوف نعلمكم في أسرع وقت ممكن عندما يتم الإعلان عن فتحها مرة أخرى في موقعكم ثقفني.

المساعدة المقطوعة تويتر

ونتابع معكم الأخبار المتعلقة بالمساعدة المقطوعة عبر المصادر الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر، فتابع معنا.

متى تصرف المقطوعة

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، والحقيقة أنه لا يوجد موعد محدد لصرفها بالأساس، حيث إن الأخبار المنتشرة عبر الإنترنت بخصوص مواعيد محددة لصرفها ليست سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة.

يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة وأولوية الاستحقاق ولا يوجد وقت محدد لصرفها — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة وأولوية الاستحقاق ولا يوجد وقت محدد لصرفها — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 19, 2017

حيث ذكرت الوزارة أنه لا يوجد موعد لصرفها، ويتم صرفها حسب الضوابط وأولوية الاستحقاق، وفي حالة عدم تسجيلك بالمساعدة المقطوعة فيمكنك التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa