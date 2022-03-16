نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض هايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية في المقال التالي
أحتفالا من هايبر بنده بقدوم شهر رمضان الكريم يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات لعملائه الكرام ويقوم هايبر بنده بتوفير أجود أنواع السلع الغذائية من لحوم وخضروات وفاكهة وتمور للتقديمها إلى عملائه في الشهر الكريم وأيضا تقدم الأدوات المنزلية الممتازة وعروض على منتجات النظفات بأنواعها، ومن أهم التجهيزات التي تقوم بها كل ربة منزل للإستعداد لهذا الشهر الفضيل شراء كل مستلزمات المطبخ من السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم حتى تتفرغ إلي العبادات وقراءة القرآن الكريم. واليوم سوف نستعرض بعض العروض التي تميز هايبر بنده من السلع الغذائية.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:
من الأشياء التي تتواجد دائما على السفرة الرمضانية وهى التمور بجميع أنواعها والتي نقوم ببدء الإفطار بها سُنة عن رسولنا الكريم، بالإضافة إلي إحتواءه على نسبة عالية من السكريات التي يحتاجها الجسم بعد عدد ساعات الصيام الطويلة والكل يعرف فوائد التمر وإحتواءه على نسبة من الحديد المفيد لصحة أفراد أسرتك، ويقدم هايبر بنده أنواع كثيرة من التمور الفاخرة بخصومات كبيرة.
- تمر خلاص القصيم النخيل بوزن 1كيلو جرام ومتوفر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 30.95 ريال سعودي.
- تمر عجوة المدينة الفاخر الأصيل بوزن 500 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.
كما متواجد عرض على العديد من المنتجات منها ما يلي:-
- برتقال أبو صرة مصري بوزن 6 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي، ويمكن صنع عصير البرتقال بالجزر لأسرتك على مائدة رمضان فهو ملئ بفيتامن سي المفيد في علاج والوقاية من نزلات البرد.
- ثوم صيني سعر الكيس 3.50 ريال سعودي بدلا من 4.95 ريال سعودي، والثوم يعرف بفوائده وخصائصه الصحية ويعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي لقتل البكتريا والفيروسات.
- صدور دجاج طرية ساديا بوزن 1كيلو جرام ومتوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 30.95 ريال سعودي، والتي يمكن إستخدامها لإعداد أشهى الأطباق بها كالبانيه المشوي أو المقلى أو لعمل الشاورما وذلك من خلال تقطيعها إلى شرائح طولية رفيعة ونضيف إليها التبيلة الخاصة بالشاورما كما ذكرنا من قبل، وصدر الدجاج به كمية كبيرة من البروتين التي يحتاج إليها الجسم.
- طحين فاخر بوزن 1كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي، لصناعة أفضل أنواع المعجنات و الفطائر لأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات وعروض هايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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