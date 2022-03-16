الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية توضح أهم شرط لصرف الدعم 2022

وعن أهم الأخبار التي تحدث داخل المملكة العربية السعودية . وانه بخصوص ظهور ايضاح جديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وذلك كل ما يخص صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين، وقد قامت الوزارة بدورها بالتشديد على وجود أهم شرط يجب استيفاؤه وذلك من أجل الحفاظ على مواصلة صرف دفعات الدعم الشهرية للبرنامج . ومن أهم أهداف البرنامج هي التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع السعودي وكذلك مواصلة الدعم وتقديمة لجميع المستحقين، دون النظر إلى التصنيف السابق بالنسبة للحالة الاجتماعية للمستفيدين ، وذلك من خلال تمكين كافة المستفيدين لكي يحققون الاستقلال المالي الخاص بهم وذلك من خلال هذا البرنامج ووصوله اليهم وذلك من خلال دعمهم لكي بدل ما أن يكونوا أفراد محتاجين داخل المجتمع السعودي يصبحون بعد الدعم إلى أفراد منتجة في المجتمع ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض أهم الشروط التي حافظ على سريان صرف الدعم وكذلك طريقة تقييم حالة كل مستحق .

نتعرف سويا على شرط الحفاظ على سريان صرف الدعم

كما تحدثنا سلفا عن ايضاح شرط الامان لكي يتم سريان صرف الدعم لنظام الضمان الاجتماعي المطور ، فأن هذا الشرط يتعلق بأهمية الإفصاح من قبل المستفيد عن كافة مصادر الدخل لجميع أفراد الأسرة ، وكما اكدت الوزارة من جانبها من خلال موقعها الرسمي على تويتر إلى أهمية مراجعة جميع مصادر الدخل لكي يتم التحقق بعدالة وشفافية عن أهلية كافة المستحقين، مع النظر إلى اهمية إعادة التسجيل في النظام الجديد، كما في ذلك العمل على تعبئة المِلَفّ الموحد لكافة أفراد الاسرة الواحدة في ذات المسكن مع المستفيد الحالي . أما عن فرص التسجيل فأنه نحيط علم سيادتكم أنه تم إتاحة التسجيل من تاريخ الإطلاق وحتى 6 أشهر كحد أقصى .

ماهي طرق تقييم حالات المستحقين

نعلم جيدا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد بتحديد بعض من الضوابط المنظمة لطرق وكيفية تقييم حالات المستحقين والتي تنطبق عليهم الشروط وذلك من أجل ضمان سريان صرف دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور كل شهر، تتمثل في: