رقم الإيبان eservices.mlsd.gov.sa تحديث المساعدات المقطوعة عبر رابط التحديث المحدد بوزارة التنمية الاجتماعية لانتقال بيانات المستفيدين إلى المنصة الجديدة للضمان والحصول على المعلومات الأحدث للمستفيدين تمهيدا لتحديد موعد جديد للإعلان عن أخبار لصرف المساعدات المقطوعة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

رقم الإيبان eservices.mlsd.gov.sa تحديث المساعدات المقطوعة 1443 هل تصرف في رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات المسجلين على قاعدة البيانات لدى الوزارة لجميع مستفيدي الوزارة، حيث يعتبر مستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة من مستفيدي الخدمة وعليهم تحديث المعلومات الموجودة لدى الوزارة، وخاصة ارقام الهاتف النقال ورقم الغيبان الخاص بالحساب البنكي، والحالة الاجتماعية وبيانات الدخل، وذلك لضمان استحقاق الدعم من الوزارة والإرسال على رقم الحساب الصحيح للمستفيدين عن السماح بها من جديد.

الخدمات التي تشملها وزارة التنمية الاجتماعية للمسجلين ببرامج الدعم

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات المالية والمساعدات المنتظمة لفئات من الشعب السعودي، وتخص الوزارة فئات الفقراء غير القادرين وكبار السن والمطلقات والأرامل، وفي النظام الجديد شملت المنظومة العاطلين عن العمل والذين يتم شمولهم ببرامج التدريب وصرف راتب الضمان مؤقتا، كما شملت الموظفين الذين لا يكفي الدخل الشهري لهم سداد نفقات الحياة، وضمن خدمات الوزارة التي يتم تقديم الدعم فيها ما يلي:

دعم العاطل عن العمل بتوفير راتب مؤقت له وتوفير برامج تدريب.

تقديم دعم فاتورة الكهرباء لغير القادرين على السداد.

تقوم الوزارة بدراسة تقديم دعم فواتير المياه أيضا، بدعم 150 لتر للفرد يوميا.

دهم راتب الموظفين أصحاب الدخل أقل من 1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد.

تقديم المساعدات المقطوعة من خلال توفير خدمة التسجيل فيها المستمرة.

يتم دراسة خدمة “إمكان” لتوظيف ابناء مستفيدي الضمان الاجتماعي.