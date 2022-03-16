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عمر شويل - جدة تحديث المساعدات المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa لبيانات المسجلين بمقطوعة الضمان من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تأخر في صرف مستحقات المسجلين والمستفيدين من قبل من المساعدة المقطوعة المقدمة طول السنوات الماضية وتعلن الوزارة ضرورة تحديث بيانات المسجلين في الوزارة على الرابط الجديد.

تحديث المساعدات المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa نفاذ المطور sso.hrsd.gov.sa

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين منها، وهم فئة محدودي الدخل الذين يستحقوا أموال الزكاة والدعم من المملكة للعيش بكرامة، وتقوم الوزارة بتقديم الرواتب الشهرية للمحتاجين، من العاطلين والموظفين ذوي الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن ما يعولهن والعاطلين لحين الحصول على فرصة للعمل، وتقوم الوزارة أيضا بتقديم مبلغ مقتطع لسداد نفقات معيشية أطلق عليه المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي. موعد صرف المساعدات المقطوعة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي تكون مرة أو مرتين في العام حسب حالة المسجلين فيها، ويتم تحديث بيانات المستفيدين والذين لم يتم تحديث بياناتهم منذ عامين منذ الصرف الأخير للمقطوعة، ويتوقع أن تقوم الوزارة بصرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1443. تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي تحديث بيانات المقطوعة يقوم المواطن بالدخول عبر منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم إنشاء حساب جديد يتم الحصول على رقم سري على الهاتف النقال على أن يتم تسجيله في المكان المخصص له. يكون من الهامة الإقرار بصحة البيانات الموافقة على الشروط. لابد من إرفاق المستندات الثبوتية. قبل الخروج يتم الحصول على رقم السجل المدني. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم السجل للاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة . يقوم بتسجيل رمز التحقق. يقوم باختيار ايقونة “عرض”. يتم الدخول على رابط الضمان المطور الجديد والحصول على حساب فيه. عند القبول بالضمان المطور يكون من حقك التقديم بالمساعدة المقطوعة. يقوم باختيار خدمات المساعدات المقطوعة . يتم تسجيل البيانات الأحدث له ورقم الهاتف النقال. يقوم بالموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة والتي تتضمن شروط الضمان المطور الجديدة. يكون على المواطنين تحديث رقم الهاتف النقال وبيانات الدخل وأيضا رقم الغبان الخاص بالحساب المصرفي. يتم التأكد من دقة البيانات وصحتها قبل الخروج. الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالرقم المدني يتم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يقوم بإدخال رقم السجل المدني. يتم تسجيل رمز التحقق. يقوم باختيار “عرض”.

تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa كيفية التسجيل والاستعلام sso.hrsd.gov.sa عبر منصة الدعم والحماية الخاصة بالضمان المطور، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن ضرورة أن يقوم مستفيدي الوزارة بالدخول وتحديث بياناتهم الخاصة ليتم انتقال قاعدة البيانات العامة الخاصة بهم إلى منصة الدعم والحماية الجديدة، ويتم تسلم رواتب الضمان الاجتماعي بينما يتم تحديث بيانات جميع مشمولي الوزارة لحين أن تقوم الوزارة بتخصيص موعد للمساعدات المقطوعة.

الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة

تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa كيفية الاستعلام إلكترونيا sso.hrsd.gov.sa ومعرفة حالة مقطوعة الضمان في 1443 بعد توقف في الفترات الماضية، حيث قامت المملكة باستبدال العديد من البرامج الاجتماعية للمواطنين في السنوات الماضية، وقامت بتطوير منظومة الضمان لتشمل الغالبية الأكبر من المحتاجين للدعم، ويكون على كل مواطن تحديث بياناته في المقطوعة ليتم تقرير استمراريتها في الفترة المقبلة.