نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل الديوان الملكي السعودي ومؤسسات أميرية خيرية لطلب (مساعدة مالية – عينية – أرض مجانية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل مباشر الديوان الملكي السعودي ومؤسسات الأمراء الخيرية وطريقة تقديم معروض طلب مساعدة مالية وهبات عينية ومنح أرضي مجانية تقدمها العديد من المؤسسات الخيرية وعلى رأس تلك المؤسسات الديوان الملكي السعودي، وكذلك الأمراء عبد العزيز بن فهد، والأمير الوليد بن طلال، وهي عبارة عن مساعدة مالية مقطوعة وهبات ومنحة أرض مجانية للمحتاجين من مواطني المملكة، وغيرهم من الأمراء الذين اشتهروا بكرمهم في تقديم المساعدات المالية والعينية والعطايا والهبات، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كيفية تقديم طلب مساعدة مالية أو منحة أراضي مجانية أو مسكن أو سيارة من أصحاب الأيادي البيضاء، كذاك سنستعرض وسائل التواصل من أرقام هواتف أو بريد إلكتروني مع الأمراء مقدمي تلك المساعدات من خلال مؤسساتهم التي تسعى للعمل الخيري.

“تواصل مباشر” الديوان الملكي السعودي ومؤسسات الأمراء الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المؤسسات تعني بالعمل الخيري، هذا ويتم تقديم تلك المساعدات للفقراء من مواطني المملكة، والأرامل التي ترعى أيتام والمطلقات، وكذلك يمكن طلب المساعدة لسداد ديون أو قرض، هذا بجانب المساعدة في مصاريف العلاج لغير القادرين، وكذلك إجراء العمليات الجراحية، وغيرها من أنواع المساعدات الأخرى للفئات الأشد حاجة.

ومن الجدير يالذكر أن مساعدات الديوان الملكي المالية والعينية ومنح الأراضي المجانية من أهم الموضوعات التي تحتل معدلات بحث مرتفعة من قبل المواطنين المحتاجين لتلك المساعدات، وذلك للاستجابة الفورية بعد دراسة طلبات المحتاجين، حيث يوليها الديوان الملكي أهمية كبرى لطالبي تلك المساعدات، وتتعدد المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي، ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي.

طلب مساعدات مالية مقطوعة ومنح أراضي مجانية وعلاج من الديوان الملكي السعودي

مساعدة مالية للمحتاجين والفقراء: وتعتبر المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من أكثر المساعدات التي يتقدم إليها الكثيرين من أبناء المملكة، و يتم تقديم المساعدة المالية للمحتاجين من الحالات الأشد حاجة ، وهم من أصحاب الدخل المحدود، والمطالبين بسداد ديون وقروض عجزوا عن الوفاء بها

وتعتبر المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من أكثر المساعدات التي يتقدم إليها الكثيرين من أبناء المملكة، و يتم ، وهم من أصحاب الدخل المحدود، والمطالبين بسداد ديون وقروض عجزوا عن الوفاء بها منحة أرض مجانية: وقد أتاح الديوان الملكي إمكانية تقديم طلب منحة أرض مجانية لبناء مسكن لغير القادرين على شراء مسكن أو أرض، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، كما تم إتاحة إمكانية الا ستعلام عن حالة طلب منحة الأرض عن طريق وزارة ألإسكان.

وقد أتاح الديوان الملكي إمكانية لبناء مسكن لغير القادرين على شراء مسكن أو أرض، ويتم ذلك بالتعاون مع ، كما تم إتاحة إمكانية الا عن طريق وزارة ألإسكان. مساعدات العلاج من الأمراض والعمليات الجراحية: وذلك لفير القادرين التي يتطلب علاجها مصروفات يعجزون عن تدبيرها، كما يمكن التقدم بطلب إجراء عمليات جراحية، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وذلك لفير القادرين التي يتطلب علاجها مصروفات يعجزون عن تدبيرها، كما يمكن التقدم بطلب إجراء عمليات جراحية، سواء داخل المملكة أو خارجها. منح مالية ومكارم ملكية: يتم تقديمها لغير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً

وسائل التواصل مع الديون الوطني السعودي (هاتفيا أو بالبريد أو إلكترونيا)

مساعدة مالية أو عينية من الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل (هاتف – بريد إلكتروني – واتساب)

تجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية الساعية لبذل العطاء للمحتاجين والأشد حاجة هو امتداد لوالده الملك فهد في مجال العمل الخيري، ويمكن تقديم طالب مساعدة مالية أو عينية من خلال مؤسسة الأمير عبد الغزير بن فهد الخيرية، أو من خلال التواصل المباشر مع رقم الوتساب أو البريد الإلكتروني للأمير عبد العزيز بن فهد أو إرسال رسالة بريدية بمضمون المساعدة المطلوبة.

معروض طلب مساعدة مالية أوعينية بالبريد إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

“بسم الله الرحمن الرحيم”.

السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

الدعاء للأمير ووالده وأسرته.

(تذكر نوع المساعدة المطلوبة) سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو طلب مصاريف علاج.



ترفق البيانات والأوراق التي تثبت حاجتك للمساعدة.

الدعاء للأمير عبد العزيز.

كتابة اسمك بالكامل.

ذكر عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك المحمول للتواصل في حال تم الاستجابة لطلب المساعدة.

وسائل تواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري والإنسانية الخيرية للمساعدات

امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة..



الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري



pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) January 2, 2022

مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال للعمل الخيري والمساعدات الإنسانية (سكن – سيارة)

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال للعمل الخيري رائدة في مجال المساعدات الخيرية في مجال الإسكان وتقديم السيارات، ويمكن ذلك من خلال زيارة رابط التسجيل لمساعدات جمعية الوليد بن طلال grants.alwaleedphilanthropies.org للمساعدات الإنسانية، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الروابط التالية:

وتجدر الإشارة إلى ما وضعته مؤسسة الوليد بن طلال من شروط تهدف وصول مساعدات المؤسسة إلى الفئات المستهدفة في مجال مساعدات الإسكان، وهي من أهم المشاعدات التي يحتاجها المواطن السعودي الأشد حاجة لمسن ملائم يوفر له حياة كريمة وأهم تلك الشروط التي تستوجب التقدم والتسجيل للحصول على وحدة سكنية لأسرته ما يلي:

يجب ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة عن 3000 ريال.

عدم إمتلاك عقار سكني.

التقديم لمرة واحدة لبرنامج الإسكان.

عدم انطباق شروط وزارة الإسكان على المستحق، وكذلك شروط الإقتراض من البنوك.

عدم القيام بتأجير أو بيع الوحدة السكنية بعد استلامها.

مؤسسة الملك فهد وجهودها في مجال الأعمال الخيرية

يتم تقديم كلب المساعدة إلى مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa حيث تتعدد أنواع المساعدات والبرامج الخيرية التي تقدمها مؤسسة الملك فهد للعمل الإنساني، وتشمل تلك المساعدات ما يلي:

دعم المشروعات السكنية للمحتاجين.

رعاية وكفالة الأسر الفقيرة والأيتام.

كفالة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

توفير العلاج للمرضى داخل المملكة وخارجها.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وبذلك نكون قد قدمنا لكم أهم الجهات والمؤسسات التي تقدم مساعدتها للمحتاجين على اختلاف نوع المساعدة المطلوبة، حيث تشمل تلك المساعدات جالات عديدة، منها المساعدة المالية المباشرة، أو سداد القروض لمن لم يستطع الوفاء بسداد تلك القروض، وكذلك سداد الديون عن غير القادرين، هذا بالإضافة إلى تقديم منح أراضي مجانية، ولا يفوتنا المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي ومؤسسات الأمراء الخيرية للأرامل والمُطلقات والأيتام.