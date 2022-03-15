عقوبة التعديل على هيكل السيارة بالمرور السعودي

الإدارة العامة المرور في المملكة العربية السعودية قد أصدرت تحذير للمواطنين والمقيمين في المملكة، من التعديل على هيكل السيارة دون اتباع الإجراءات النظامية التي تحددها إدارة المرور، فإن الاتجاه إلي تعديل أي هيكل من هياكل السيارة سوف يعرض صاحبها إلى توقيع عقوبة مالية عليه، على أن يتم فرض العقوبة من خلال فريق عمل متخصص من جانب المرور يعمل على إجراء فحص شامل للسيارة ليتعرف إلى أي تغييرات قد تم تعديلها على السيارة دون الحصول على أي موافقة من جانب الفريق المختص للمرور، ويتم تفعيل هذه العقوبة على الجميع في جميع إدارات المرور في جميع مدن المملكة، وسوف نوضح لكم تفاصيل عقوبة التعديل على هيكل السيارة.

عقوبة التعديل على هيكل السيارة

يعمل المرور في المملكة العربية السعودية على وضع أجهزة خاصة من أجل مراقبة المواطنين المخالفين لنظام المرور في تغيير وتعديل الهيكل الأساسي للسيارة دون الحصول على موافقات واعتمادات رسمية من المرور:

قد حدد المرور بأن قيمة المخالفة قد تبدأ من 300 ريال سعودي حتي 500 ريال سعودي، وفق ما تم من تغيير على السيارة، إضافة إلى ذلك بأن المرور سوف يعمل على حجز المركبة لحين الانتهاء من دفع الغرامة، وتعديل ما تم على المركبة بناءً على إرشادات الجانب المختص للفحص الفني للسيارة.

كما حدد المرور دفع غرامة تصل إلى 100 حتي 150 ريال سعودي في حالة قيام صاحب المركبة بلصق أي ملصقات أو إشعارات غير مصرح بها على السيارة، أو في حالة القيام باستخدام مركبات غير مصرح بالسير بها.

وقد دعت إدارة المرور جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بجميع القوانين التي يتم تحديدها، حافظًا على مصلحة المواطن قبل مصلحة الدولة.

الاستعلام عن مخالفة مرورية مسجلة

يستطيع جميع المواطنين المتواجدين داخل الأراضي السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشخصية من خلال هذه الخطوات: