كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 – 2022 في السعودية 1443 شروط حملات الحج المجانية من الراجحي alrajhihaj

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 – 2022 بالتزامن مع اقتراب موسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذا العام 2022، فنجد أن الكثير من الأشخاص داخل المملكة لديهم رغبة في التعرف على تفاصيل التسجيل في حملة الراجحي للحج والعمرة في السعودية، وهي واحدة من أهم الحملات الهامة التي يتم طرحها في هذا التوقيت من كلا عام من جانب أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي، والتي يتم تقديمها بشكل خيري وإنساني يتيح الأشخاص التقديم للحصول على رحلة حج أو عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل، وقد تم تحديد بعض الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق التسجيل في الحملة، رابط التسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443 وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج والعمرة في السعودية 1443 وأهم الشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 – 2022

وتحرص مؤسسة الراجحي الخيرية في المملكة العربية السعودية على تقديم عدد كبير من الخدمات الخيرية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ومن أهمها هي حلمة الحج والعمرة في السعودية، والتي يتم طرحها لغير القادرين لتقديم فرصة أداء رحلة عمرة أو حج، ويتم التسجيل إلكترونيا في الحملة لاستحقاق الحج أو العمرة من خلال اتباع ما يلي.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج والعمرة في السعودية 1443

وقد تم تحديد بعض الضوابط والشروط الهامة لكي يتم التسجيل في حملة الراجحي الحج والعمرة في السعودية ومن أهمها ما يلي.

يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الحج أو العمرة من قبل.

يكون المتقدم لديه قدرة على أداء مناسك الحج.

ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل عن 25 عام.

يجب تعبئة كافة البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع.

تتم عملية السفر إلى مكة لكي يتم أداء مناسك الحج والعمرة باستخدم الحافلات.

أسعار حملات الحج 1443