موقع الأمير عبد العزيز بن فهد لارسال طلب مساعدة ودعم للمحتاجين لسداد القروض والديون

موقع الأمير عبد العزيز بن فهد لإرسال طلب مساعدة أعلنت السعودية عن تقديم منحة لدعم جميع الأشخاص المحتاجين في الدولة والفقراء حتى يتمكنون من توفير كافة احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تقديم المساعدة لكافة الفئات التي تعاني من وجود ديون عليهم ويتم دفع الديون على الأشخاص الغارمات ومن ثم العمل على تقديم مساعدات لجميع المطلقات والأرامل، وهذا من خلال المؤسسة التي تم تأسيسها من خلال الملك فهد حتى يتم تحقيق الاستجابة الكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين والعمل على تقديم حلول مختلفة لمشاكلهم المادية التي يعانون منها وتوفير كافة السبل العلاجية لجميع الأفراد المريضة.

موقع الأمير عبد العزيز بن فهد لإرسال طلب مساعدة

الأمير عبدالعزيز بن فهد أعلن أنه يقدم دعم كامل لجميع المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وهذا من خلال منحة وبرنامج أعلن عنه لتقديم المساعدات النقدية والعلاجية المختلفة لجميع الأفراد المحتاجين.

وقد يتم التقديم عبر الإنترنت من خلال الدخول على مؤسسة الملك فهد الخيرية وإرسال رسالة عليها.

ويتم كتابة جميع البيانات الشخصية مثل الاسم رباعي والبريد الإلكتروني ومحل الإقامة ورقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية.

ومن ثم يتم الدخول على المنصة الإلكترونية وكتابة الكود المرئي الخاص بها ويتم الضغط على كلمة خدمات إلكترونية.

ومن ثم يتم الضغط على إرسال الطلب الخاص بك حتى تتمكن من التعرف على معايير استحقاق هذه المنحة.

ويتم رفع جميع الأوراق والملفات الحكومية التي تصدق على كافة المعلومات التي تجعلك تحصل على المساعدات النقدية.

وبعدها يتم الضغط على كلمة إرسال حتى يتم تسجيل الدخول في الالتماس حتى تحصل على المساهمة المالية التي ترغب فيها.

الخدمات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد