نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي قائمة حملات الحج المجانية 1443 / 2022 بالكامل التسجيل في حملات الحج المجانية واهمها حملة الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة حملات الحج المجانية 1443 / 2022 بالكامل بالتزامن مع اقتراب موسم الحج هذا العام فنجد أن عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لديهم رغبة كبيرة في التعرف على قائمة حملات الحج المجانية هذا العام 2022، حيث نجد أنه بشكل سنوي يتم طرح العديد من الحملات المجانية للحج التي تقدم خدمات أداء مناسك الحج بشكل مجاني حيث يتم تحمل كافة التكاليف من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك، ومن أهم هذه الحملات هي حملة الراجحي التي تقدم كل عام الحملات المجانية للحج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور قائمة حملات الحج المجانية 2022/1443.

قائمة حملات الحج المجانية 1443 / 2022 بالكامل

وفي ظل تواجد مجموعة من الحملات المجانية للحج في المملكة العربية السعودية من العديد من المؤسسات، فنجد أن أفضل حملات الحج 1443 لهذا العام هي حملة الضيافة “أبراج”، هي واحدة من الحملات التي تقدم الخدمات المميزة للحجاج بجودة عالية وكفاءة كبيرة، وقد شملت حملات الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية الحملات

حملة الضيافة المتميزة “أبراج” وحملة الضيافة المميزة “المعسكرات” حملة الضيافة “المخيمات” وهي حملات الحج المخفضة 1443

والتي يتم تقديمها بناء على نحو عام من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، من بينها ألا يكون المتقدم قد قام بأداء الحج من قبل، على أن يتم التسجيل إلكترونيا في الحملات.

أسعار حملات الحج 1443

أسعار باقة الضيافة المميزة الأبراج: سعر باقة أبراج للضيافة المميزة يصل إلى 16.560.50 ريال سعودي. أسعار باقة الضيافة الخاصة المعسكرات: سعر باقة الضيافة الخاصة بالتخييم يصل إلى 14381.95 ريال سعودي. أسعار باقة مخيم الحج: باقة ضيافة المعسكرات سعر هذه الباقة 12،113.95 ريال سعودي.

رابط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الحج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة، حيث يتم التسجيل إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الحج والعمرة من خلال هذا الرابط.

اختيار أيقونة تسجيل الحج.

العمل على قراءة كافة الشروط والأحكام بشكل جيد ومن ثم اختيار أيقونة الموافقة عليها.

يتم كتابة كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح وإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومن ثم إرفاق رمز التحقق المرئي.

يتم تحديد المدينة الخاصة بالإقامة ومن ثم اختيار أيقونة إرسال.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاصة بالمستخدم في المكان الخاص بها بشكلٍ صحيح.

إدخال رقم التحقق عند وصوله إلى الهاتف ومن ثم القيام بحفظ رقم الطلب ليتم الاستعلام عنه في وقت لاحق.

التسجيل في حملة الراجحي المجانية 1443

حتى الآن لم يتم الإعلان عن فتح حملة الراجحي للتسجيل في حملة 1443 ولكن يمكن معرفة كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 – 2022 في السعودية 1443 شروط حملات الحج المجانية من alrajhihaj ويمكن متابعة أي جددي في التسجيل في حملة الراجحي المجانية نت هلال رابط التعرف على المنسقين في حج الراجحي من او من خلال الاتصال بالرقم الموحد: 920027768.