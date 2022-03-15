نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة تقديم اعتراض وسبب تأخير صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهلية الضمان الاجتماعي المطور هي احد الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ أطلاقة نهاية العام الماضي، وقامت الوزارة بتطوير خصائص وبنود الاستفادة من الضمان الاجتماعي لجميع فئات المواطنين السعودين وذلك لتلبية احتياجات اكبر عدد من المواطنين ذات الدخل المحدود والمتوسط في المملكة، وفي نفس السياق أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن الطريقة الجديدة للدخول على منصة الضمان الاجتماعي بعد أن إطلاق النظام المطور وذلك للمستخدمين القدامى، ومن هذا المنطلق قد تحدثنا عن طريقة الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي الجديد، كما أعلنت الوزارة أيضا عن كافة التفاصيل الخاصة بمستجدات طرح النتائج الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي المطور، بناء على طلبات التقديم التي تقدم بها كثير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وفي الوقت الحالي تهتم الحكومة في السعودية بنظام الضمان الاجتماعي بثوبه الجديد المطور وبرامج دعم ومساعدة المواطنين من خلال برامج اقتصادية متعددة رغبة منها في رفع المستوى الاجتماعي للمواطنين السعودين، كما أفادنا من قبل عن طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، كما تعمل الحكومة في المملكة على تحسين الدخل في ظل الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي لتحقيق أهداف رؤية 2030، وينقسم حديثنا اليوم إلي جزأين هما أهلية الضمان الاجتماعي المطور والشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

في البداية وجب التنوية أن الوزارة قد تتأخر قليلًا عن الموعد المحدد لإعلان النتائج الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد، نظرا لكثرة الطلبات المقدمة، والتي تستغرق دراسة مدى استحقاقها للمعاش القليل من الوقت الإضافي، وفور صدور نتائج الأهلية يتم إرسال رسالة نصية لجميع المستفيدين لكن مع ذلك يمكن معرفة حالة الأهلية قبل وصول الرسالة من خلال ما يلي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

الانتقال إلى الضمان الاجتماعي.

الانتقال إلى تبويب المعلقات.

في حالة وجود مبلغ مالي في المعلقات فهذا يعني أن المستفيد مؤهل.

يتم الانتظار عدة أيام وسيتم إيداع الضمان في الحساب.

يذكر أن تعليق الدفعات هو إجراء استثنائي للتأكد من بيانات الحساب البنكي الذي يتم إيداع الدعم عليه.

سبب تأخر الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت عن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد الذي لاقي استحسان كثير من عملاء الضمان، كما تفاعلت الوزارة مع شكاوى بعض المستفيدين من تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان المطور، جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي.

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الاستحقاق

يحق للمستفيد تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق وعلى الاستبعاد في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إعلان نتائج الأهلية، وسوف يتم دراسة الاعتراض من قبل اللجنة المختصة بذلك، وفي حالة التأكد من أحقيته للاستفادة من معاش الضمان سوف يتم قبوله وصرف المعاش الخاص به.