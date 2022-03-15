استلم فوري 20000 ريال بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة أفضل العروض التمويلية في الوقت الحالي حيث يقدم هذا التمويل أسرع تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل غارم وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على مبلغ التمويل الذي يبدأ من. ألفين حتى 20 ألف ريال سعودي بالمملكة كما يوفر التمويل فترة طويلة الأجل عند السداد حيث يمنح التمويل بالتقسيط لفترة محدودة حتى ثلاث سنوات فقط لا غير للسعودي والمقيم تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر للتمويل داخل السعودية.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة اليسر بالمملكة

يوجد العديد من الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع الذي لا يعرفون الشروط والأحكام الموجودة في شركة اليسر للتمويل التي يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل المناسب لذلك سوف نوضحها لهم:

شرط هام أن يكون المتقدم حاصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.

يجب توفير عمر مناسب عند التقديم عبر الإنترنت يبدأ من 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

هناك مستندات لابد من توافرها عند التقديم لطلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ومن بين تلك المستندات ما يلي

الهوية الوطنية للعميل.

أيضاً هوية المقيم.

كذلك تقديم تعريف بالراتب الشهري.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

القرض الشخصي السريع من شركة اليسر متوفر بمزايا تناسب جميع العملاء حيث يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل وأيضاً الحصول على مبلغ ربما يصل إلى 20000 ريال بدون كفيل ولكن المقيم يحصل على مبلغ ربما يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل ويتميز أيضاً التمويل بالمزايا التالية