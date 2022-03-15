نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل كفالة عامل وافد للمملكة العربية السعودية إلكترونيا من مؤسسة الى فرد مع معرفة الشروط المحددة والرسوم المفروضة١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأمور الهامه التى يبحث عنها الوافدين ،والكفلاء من أصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية ،هو نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا ،فقد وفرت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه فى المملكه العربيه السعوديه خطوات جديدة لنقل كفالة الوافدين عبر موقع خاص بها ،بالإضافة إلى وضع معايير ،وضوابط ،مع إضافة وثائق يجب تقديمها، وكل ذلك وفقا للقوانين،واللوائح ،التي وضعتها الحكومة السعودية،لتنظيم العمل للأجانب ،أو الوافدين بالمملكة العربية.

معرفه مفهوم نقل الكفاله

نقل الكفالة هو إجراء قانوني يصدر من صاحب العمل المسؤول عن الوافد،إذا رغب فى ذلك،وأيضا فى حالة إذا رغب المكفول وهو الوافد فى نقله ،ولكن إذا توافرت الأسباب التى تتيح نقل الكفاله.

معرفة أسباب نقل الكفالة بالمملكة العربية السعودية

عدم رغبة الكفيل وهو صاحب العمل فى استمرار العامل الوافد لديه

وجود مشاكل بين الكفيل والعامل الوافد

عدم رغبة العامل الوافد فى العمل لدى الكفيل الحالي مع تقديم المستندات ،مع استيفاء الشروط

واخير إذا لم يقم الكفيل الحالي بتجديد العقد للعامل الوافد .

كيفية نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا بالمملكه العربيه السعوديه

وهذه الشروط التي نقوم بإضافتها تسرى على الكفيل،وايضا العامل الوافد فى حاله طلب نقل الكفالة ،وذلك من الطرفين.

يجب أن تكون المنشأة عمالة منتهية رخصة العمل ،أو الإقامة لديهم

يجب على العامل الوافد ألا يكون الجنسيات الممنوعة من نقل خدماتها في المملكة العربية السعودية

أن تكون المنشأة في النطاق الذي يسمح لها بهذا الأخضر ولديها المزيد من العمالة الأخرى

شروط نقل كفالة عامل وافد من مؤسسة إلى فرد بدون موافقة الكفيل

فى بعض الحالات ،تتيح للعامل الوافد نقل الكفالة،بدون موافقة الكفيل ،وهذه الحالات هي:

اولا:فى حالة إمتناع الكفيل عن دفع أجر العامل الوافد لمدة على الأقل ثلاثة أشهر متتالية

عدم حصول العامل الوافد على الحقوق من صاحب العمل مثل تجديد الإقامة،أو تجديد رخصة العمل

وأيضا إذا قدم الكفيل بلاغ كيدى فى العامل الوافد دون إثبات بتعيب العامل الوافد عن عمله

وأخير :إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر

خطوات يجب اتباعها فى نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا

يمكن نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا ،وذلك عن طريق بوابة أبشر،أو من خلال موقع وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بإتباع الأتي:

تسجيل الدخول على رابط وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية خدمة نقل عامل وافد .

أختر المنشأة وبعد ذلك قم بتحديد العامل الوافد المراد نقله.

دفع كافة الرسوم المقررة ،ويجب أيضا مراجعتها .

يجب التأكد من صلاحية الإقامة ،عن طريق مصلحة الجوازات .

الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام

وبعد ذلك إرسال نقل الخدمة.

وبعد ذلك إرسال نقل الخدمة. سجل الدخول على الخدمات الإلكترونية ،وقم بتحديد المنشأة ،ثم نقل خدمة عامل.

خطوات يجب اتباعها فى نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا

يمكن نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا ،وذلك عن طريق بوابة أبشر،أو من خلال موقع وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بإتباع الأتي:

تسجيل الدخول على رابط وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية خدمة نقل عامل وافد . أختر المنشأة وبعد ذلك قم بتحديد العامل الوافد المراد نقله. دفع كافة الرسوم المقررة ،ويجب أيضا مراجعتها . يجب التأكد من صلاحية الإقامة ،عن طريق مصلحة الجوازات . الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام وبعد ذلك إرسال نقل الخدمة. سجل الدخول على الخدمات الإلكترونية ،وقم بتحديد المنشأة ،ثم نقل خدمة عامل وافد وأخيرا:مراجعة الطلب ،ثم الضغط على زر موافقة

رسوم نقل الكفالة بالمملكة العربية السعودية

قد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية رسوم خاصة بنقل الكفالة وهي:

عامل من مؤسسة إلى فرد ١٠٠٠ ريال سعودى فى حالة تغيير مزاولة المهنة.

رسوم نقل عامل من فرد إلى فرد بقيمة ٢٠٠٠ ريال للمرة الأولى ،و٤٠٠٠ ريال للمرة الثانية،و٦٠٠٠ ألف للمرة الثالثة.

ونحن موقع ثقفنى نشكر وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في الجهود المبذولة في مساعدة العمال الوافدين للمملكة العربية السعودية.