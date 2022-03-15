نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم مالي من المدينة المنورة للسيدات والرجال بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي
عمر شويل - جدة ازدات الأسعار وعم الغلاء أنحاء الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية الأمر الذي جعل بعض فئات المجتمع السعودي يلجأون إلى طلب مساعدات مالية من الجمعيات الخيرية ليستطيعوا الحياة في ظل هذه الظروف القاسية، وفيما يلي سنوضح بعض الجهات والأماكن التي تقدم مساعدات مالية من المدينة المنورة.
جمعية البر الخيرية
تعد هذه الجمعية من الجمعيات التي تقدم مساعدات مالية من المدينة المنورة بعد التأكد من مصداقية المواطن السعودي المحتاج للمساعدة، بالإضافة إلى أن لها العديد من الفروع في المدينة المنورة وتمتلك عدة وسائل للتواصل والتي تتمثل في الآتي:
- البريد الإلكتروني: http: //[email protected]
- صفحة الجمعية على فيس بوك: http: //www.facebook.com/ biralmedina
- التواصل على الرقم: 0556011700
- فاكس على الرقم: 048386955, أو الرقم: 048386961.
- حساب الجمعية: SA3310000032610622000108
الأنشطة المقدمة من الجمعية: التأهيل، التعليم، التدريب،المساعدات المالية، المساعدات العينية.
عنوان الجمعية:- شارع الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية
تعتبر من الجمعيات التي تقدم مساعدات مختلفة في المدينة المنورة، ويمكن التواصل معها من خلال:
- رقم الهاتف: 0096648672222
- الرقم المباشر للاستشارة: 920005770
- رقم الفاكس: 009668671111
- البريد الإلكتروني: Email [email protected]
جمعية طيبة النسائية
تقدم هذه الجمعية العديد من المساعدات العينية والمالية لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأخص المدينة المنورة، كما تقدم مساعدات للمطلقات والأرامل من النساء المحتاجين، وعدد من النساء غير الأرامل والمطلقات الذين يحتاجون للمساعدة الفعلية وذلك بعد التأكد من حالة الجميع.
طرق التواصل مع الجمعية:-
- رقم الهاتف: 0148484374
- رقم الفاكس: 8484486
- رقم الغوغاء: 6506054515
- البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
العنوان: طلعت الهدا بجوار إدارة الجوازات.
جمعية التكافل الخيرية
تعتبر من الجمعيات التي تقوم بتقديم المساعدات في المدينة المنورة بالإضافة إلى كونها مختصة برعاية الأيتام وكفالتهم كما أن أميرة منطقة المدينة المنورة هو من يشرف عليها.
طرق التواصل مع الجمعية:-
- رقم الهاتف المحمول: 0310050560
- رقم الهاتف الأرضي: 0418493215, 0418493216
عنوان الجمعية: تقع بجوار فصر الأمسية أمام برج الماء الحديقة الدائري الثاني على طريق الملك عبد الله.
وختامًا فقد بينا عدد من الجمعيات الخيرية بالسعودية التي تقدم مساعدات من المدينة المنورة، والتي يمكنك معرفتها من خلال مقالنا.
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