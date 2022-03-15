نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم مالي من المدينة المنورة للسيدات والرجال بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدات الأسعار وعم الغلاء أنحاء الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية الأمر الذي جعل بعض فئات المجتمع السعودي يلجأون إلى طلب مساعدات مالية من الجمعيات الخيرية ليستطيعوا الحياة في ظل هذه الظروف القاسية، وفيما يلي سنوضح بعض الجهات والأماكن التي تقدم مساعدات مالية من المدينة المنورة.

جمعية البر الخيرية

تعد هذه الجمعية من الجمعيات التي تقدم مساعدات مالية من المدينة المنورة بعد التأكد من مصداقية المواطن السعودي المحتاج للمساعدة، بالإضافة إلى أن لها العديد من الفروع في المدينة المنورة وتمتلك عدة وسائل للتواصل والتي تتمثل في الآتي:

البريد الإلكتروني: http: // [email protected] صفحة الجمعية على فيس بوك : http: //www.facebook.com/ biralmedina التواصل على الرقم: 0556011700 فاكس على الرقم : 048386955 , أو الرقم: 048386961 . حساب الجمعية: SA3310000032610622000108

الأنشطة المقدمة من الجمعية: التأهيل، التعليم، التدريب،المساعدات المالية، المساعدات العينية.

عنوان الجمعية:- شارع الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية

تعتبر من الجمعيات التي تقدم مساعدات مختلفة في المدينة المنورة، ويمكن التواصل معها من خلال:

رقم الهاتف: 0096648672222

الرقم المباشر للاستشارة: 920005770

رقم الفاكس: 009668671111

البريد الإلكتروني: Email [email protected]

جمعية طيبة النسائية

تقدم هذه الجمعية العديد من المساعدات العينية والمالية لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأخص المدينة المنورة، كما تقدم مساعدات للمطلقات والأرامل من النساء المحتاجين، وعدد من النساء غير الأرامل والمطلقات الذين يحتاجون للمساعدة الفعلية وذلك بعد التأكد من حالة الجميع.

طرق التواصل مع الجمعية:-

رقم الهاتف: 0148484374 رقم الفاكس: 8484486 رقم الغوغاء: 6506054515 البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

العنوان: طلعت الهدا بجوار إدارة الجوازات.

جمعية التكافل الخيرية

تعتبر من الجمعيات التي تقوم بتقديم المساعدات في المدينة المنورة بالإضافة إلى كونها مختصة برعاية الأيتام وكفالتهم كما أن أميرة منطقة المدينة المنورة هو من يشرف عليها.

طرق التواصل مع الجمعية:-

رقم الهاتف المحمول: 0310050560

رقم الهاتف الأرضي: 0418493215 , 0418493216

عنوان الجمعية: تقع بجوار فصر الأمسية أمام برج الماء الحديقة الدائري الثاني على طريق الملك عبد الله.

وختامًا فقد بينا عدد من الجمعيات الخيرية بالسعودية التي تقدم مساعدات من المدينة المنورة، والتي يمكنك معرفتها من خلال مقالنا.