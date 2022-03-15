وزارة التعليم تعلن عن عودة الدراسة حضوريا والتقويم الدراسي للترم الثالث

وزارة التعليم تعلن عن عودة الدراسة حضوريا في اغلب مدارس المملكة في الفترة الصباحية للجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وقد حددت الوزارة عدد من القرارت جديدة بشان الدراسة لللنهوض بالتعليم في المملكة وفقا لتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد مؤخرًا من هيئة الصحة العامة وقاية للعودة إلى المدارس، ويبحث الكثير من أولياء الأمور حاليا عن التقويم الدراسي للترم الثالث ومواعيد الدراسة، وقد وضحت وزارة التعليم في السعودية نظام التدريس بداية من الروضة حتى الثانوية مع أضافه مواد دراسية جديد لزيادة الوعى والثقافة لدى الطلاب، وقد تم تعقيم الفصول والمعامل بجميع المدارس في السعودية للحفاظ على صحة الطلاب وشدد الوزارة على اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية للاستمرار في الدراسة حضوريا.

وزارة التعليم تعلن عن عودة الدراسة حضوريا

قد أعلنت الوزارة عن بعض القرارات للدرسة حضوريا وإلغاء الدراسة عن بعد وذلك بعد تنظيم المدارس والمقاعد لاستقبال عودة الطلاب بشكل كامل، ويطبق على الطلاب والطالبات أقل من 12 سنة بداية من الفصل الدراس الثالث الأحد المقبل، 20 مارس الجاري:

إلغاء شرط التباعد بين الطلاب ف الصلاة والفصول.

عودة حصة التربية البدنية.

إلغاء مجموعات a وb .

عودة الطابور الصباحي للجميع.

إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية.

التقويم الدراسي للترم الثالث

سوف يكون الفصل الدراسي الثالث لمدة ١٣ أسبوعا يتخللها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية:

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في تاريخ 17 شعبان الموافق 20 مارس 2022. إجازة عيد الفطر المبارك يوم 24 رمضان 1443 الموافق 25 أبريل 2022 يعود الطلاب لإكمال الدراسة بعد العيد في يوم 17 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022. إجازة نهاية أسبوع مطولة على مدار يومي الأربعاء والخميس 24 و25 شوال، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 ذي القعدة . ينتهي الطلاب الفصل الدراسي الثالث في تاريخ ثلاثين يونيو لعام 2022م.

والجدير بالذكر ان الوزارة قد شددت على تطعيم جميع موظفي المدارس والجامعات وكل هيئة التدريس بمن فيهم الطلاب، وهذا من أهم الشروط للقبول في الجامعات السعودية، كما وضحت أنها سوف تخفف ساعات الدراسة للطلاب خلال شهر رمضان المبارك، حتى لا يرهق الطلاب ما بين الصيام و الدراسة، أما بالنسبة إلى طلاب رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية سوف يؤدون الفصل الدراسي الثالث في شهر رمضان من خلال المنصات الإلكترونية.